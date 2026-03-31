Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой

Смартфон получил плоские металлические грани, а задняя панель покрыта эковолокном. По заявлениям производителя, этот материал в пять раз лучше противостоит ударам при падении. В руке ощущается приятно, да и с эргономикой нет проблем — из ладони не выскальзывает. Однако размеры чуть великоваты: в мужской руке лежит удобно, а для женской — на пределе. Впрочем, если вы привыкли к габаритам современных флагманов, здесь примерно то же самое.
Huawei Mate 80 Pro доступен в трех классических цветах: золотом, зеленом и черном. На обзоре представлена версия в [указать цвет] оттенке. Оформление выглядит эстетично, а блоки камер удачно дополняют общую композицию.
С пылевлагозащитой всё по максимуму: помимо стандарта IP68, заявлен класс IP69. Теоретически аппарат способен выдержать даже мойку горячей водой под высоким давлением, хотя сценарии такого использования в реальной жизни представить сложно.
В плане биометрии компания выбрала нетипичный для современных флагманов путь. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания — датчик срабатывает мгновенно и безошибочно. В качестве альтернативы предусмотрена полноценная 3D-разблокировка по лицу с помощью ToF-модуля, работающая аналогично системе Face ID от Apple.
На нижнем торце размещен лоток для двух физических SIM-карт. А вот поддержки eSIM в смартфоне нет, что стоит учитывать пользователям, которые часто путешествуют.
С технологиями тут тоже всё по-взрослому: используется LTPO-матрица, так что частота обновления динамически регулируется от 1 до 120 Гц. Анимации плавные, интерфейс летает, энергопотребление снижено, а полноценный Always On Display работает без ущерба для батареи.
Но главное — экран абсолютно плоский. Никаких «водопадов», загнутых краев и, как следствие, ложных касаний или проблем с наклейкой защитных стекол. Хотя клеить что-то поверх дисплея необязательно: матрицу прикрывает фирменное стекло Kunlun Glass 2-го поколения — за сохранность можно не переживать.
Но нам куда важнее, как аппарат ведет себя в реальных задачах. А на практике система работает максимально быстро и плавно — это давно стало нормой для флагманов бренда. К слову, работает глобальная версия смартфона на базе свежей оболочки EMUI 15.
Самое интересное — это графическая производительность и HUAWEI в этом году сделала огромный шаг вперед. В Genshin Impact даже на максимальных настройках стабильно выдает 60 FPS, а о менее требовательных проектах говорить не приходится — всё работает со стабильно высоким FPS. За 20 минут гейминга корпус конечно же нагревается, но никакого троттлинга не происходит. Аппарат не обжигает руки и позволяет комфортно играть или снимать видео в 4K ясным днем.
В плане повседневного софта здесь всё та же знакомая картина. Google-сервисов «из коробки» нет, но это всё решает установкой за пару минут. Так можно без проблем получить и YouTube, и Google Play, а вот Android Auto, увы, нет.
Их глобальная задача — максимально достоверная передача естественных оттенков без типичной для смартфонов «кислотности» и искусственного преувеличения. И с этой задачей он справляется на «ура». Смартфон отлично прорабатывает кадры со сложным смешанным светом, вытягивая детали и в глубоких тенях, и на ярких участках без засветов.
За зум в Mate 80 Pro отвечает перископический телевик на 48 Мп с 4-кратным оптическим приближением. Он отлично справляется со своей задачей в любых условиях. Интересно, что он же используется для макросъёмки. Текстуры ткани, глаза или мелкие детали гаджетов объектив выхватывает с высокой резкостью без мыла.
Третий модуль — ультраширик на 40 Мп. Он хорошо передает масштаб сцены, но по уровню детализации ожидаемо уступает основному сенсору, а по краям кадра можно заметить легкие оптические искажения.
Что касается софта, то тут раздолье для творчества. Присутствует масса настраиваемых фильтров XMAGE, а в портретном режиме можно регулировать степень размытия фона на уже готовых снимках — это удобно.
А вот к фронтальной камере есть вопросы. Селфи-модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2.0 звезд с неба не хватает и делает просто обычные кадры — для рабочих видеозвонков с шефом или кружочков в мессенджере сойдет, но до уровня фронталок конкурентов недотягивает.