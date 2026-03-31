Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой

Линейка Mate традиционно служит для Huawei витриной технологических достижений, и 2026 год не стал исключением — компания вывела на глобальный рынок новый флагман Mate 80 Pro. На домашнем рынке смартфон дебютировал еще в 2025 году, а до Европы добрался с небольшой задержкой. Здесь используется проверенная формула: продвинутые камеры, отличный дисплей, высокая автономность и премиальные материалы. Выясняем, чем примечателен аппарат и способен ли он удивить на фоне конкурентов.

Комплектация

По современным меркам набор поставки у Mate 80 Pro щедрый. Помимо самого смартфона, документации и скрепки для лотка SIM, в коробке лежат кабель USB-C и адаптер питания на 100 Вт. Это избавляет от необходимости искать совместимую зарядку отдельно.

Также производитель предусмотрел базовую защиту — в комплекте идет пластиковая накладка. Она закрывает только заднюю панель, оставляя грани открытыми. Решение компромиссное, но уберечь спинку устройства от царапин в первые дни использования поможет.

Внешний вид

Дизайн серии Mate всегда выделялся на фоне конкурентов, и в новом поколении Huawei реализовала нестандартную концепцию с двумя орбитальными кольцами на задней панели. В промоматериалах их поэтично называют «символом бесконечных открытий», но на практике нижний круг выполняет утилитарную функцию — обозначает зону катушки беспроводной зарядки. Решение визуально эффектное, хотя и специфическое.

Смартфон получил плоские металлические грани, а задняя панель покрыта эковолокном. По заявлениям производителя, этот материал в пять раз лучше противостоит ударам при падении. В руке ощущается приятно, да и с эргономикой нет проблем — из ладони не выскальзывает. Однако размеры чуть великоваты: в мужской руке лежит удобно, а для женской — на пределе. Впрочем, если вы привыкли к габаритам современных флагманов, здесь примерно то же самое.

Huawei Mate 80 Pro доступен в трех классических цветах: золотом, зеленом и черном. На обзоре представлена версия в [указать цвет] оттенке. Оформление выглядит эстетично, а блоки камер удачно дополняют общую композицию.

С пылевлагозащитой всё по максимуму: помимо стандарта IP68, заявлен класс IP69. Теоретически аппарат способен выдержать даже мойку горячей водой под высоким давлением, хотя сценарии такого использования в реальной жизни представить сложно.

В плане биометрии компания выбрала нетипичный для современных флагманов путь. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания — датчик срабатывает мгновенно и безошибочно. В качестве альтернативы предусмотрена полноценная 3D-разблокировка по лицу с помощью ToF-модуля, работающая аналогично системе Face ID от Apple.

На нижнем торце размещен лоток для двух физических SIM-карт. А вот поддержки eSIM в смартфоне нет, что стоит учитывать пользователям, которые часто путешествуют.

Дисплей

HUAWEI оснастила смартфон 6,75-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2832 × 1280 пикселей. Заявленная пиковая яркость достигает 3000 нит (при заливке 20% площади дисплея). И хотя на рынке есть аппараты с более высокими «бумажными» характеристиками, на практике этого запаса более чем достаточно: экран не слепнет под прямыми солнечными лучами, а картинка остается контрастной и насыщенной.

С технологиями тут тоже всё по-взрослому: используется LTPO-матрица, так что частота обновления динамически регулируется от 1 до 120 Гц. Анимации плавные, интерфейс летает, энергопотребление снижено, а полноценный Always On Display работает без ущерба для батареи.

Но главное — экран абсолютно плоский. Никаких «водопадов», загнутых краев и, как следствие, ложных касаний или проблем с наклейкой защитных стекол. Хотя клеить что-то поверх дисплея необязательно: матрицу прикрывает фирменное стекло Kunlun Glass 2-го поколения — за сохранность можно не переживать.

В итоге экран обошелся без излишних маркетинговых рекордов, но предлагает максимум качества и практичности для повседневного использования.

Железо и софт

В плане начинки HUAWEI продолжает идти своим, особым путем. В нашей «прошке» установлен процессор Kirin 9030. Любителям синтетики тут ловить нечего: прогнать смартфон через привычные бенчмарки вроде Geekbench не выйдет, они попросту занесены в черный список и не запускаются.

Но нам куда важнее, как аппарат ведет себя в реальных задачах. А на практике система работает максимально быстро и плавно — это давно стало нормой для флагманов бренда. К слову, работает глобальная версия смартфона на базе свежей оболочки EMUI 15.

Самое интересное — это графическая производительность и HUAWEI в этом году сделала огромный шаг вперед. В Genshin Impact даже на максимальных настройках стабильно выдает 60 FPS, а о менее требовательных проектах говорить не приходится — всё работает со стабильно высоким FPS. За 20 минут гейминга корпус конечно же нагревается, но никакого троттлинга не происходит. Аппарат не обжигает руки и позволяет комфортно играть или снимать видео в 4K ясным днем.

В плане повседневного софта здесь всё та же знакомая картина. Google-сервисов «из коробки» нет, но это всё решает установкой за пару минут. Так можно без проблем получить и YouTube, и Google Play, а вот Android Auto, увы, нет.

Камера

HUAWEI в флагманах делает серьезную ставку на фотовозможности, и серия Mate 80 не стала исключением. Главная звезда набор камер — 50-мегапиксельный сенсор (1/1,28 дюйма) с физической переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0 и оптической стабилизацией. В этом поколении компания использует алгоритмы XMAGE 2-го поколения.

Их глобальная задача — максимально достоверная передача естественных оттенков без типичной для смартфонов «кислотности» и искусственного преувеличения. И с этой задачей он справляется на «ура». Смартфон отлично прорабатывает кадры со сложным смешанным светом, вытягивая детали и в глубоких тенях, и на ярких участках без засветов.

За зум в Mate 80 Pro отвечает перископический телевик на 48 Мп с 4-кратным оптическим приближением. Он отлично справляется со своей задачей в любых условиях. Интересно, что он же используется для макросъёмки. Текстуры ткани, глаза или мелкие детали гаджетов объектив выхватывает с высокой резкостью без мыла.

Третий модуль — ультраширик на 40 Мп. Он хорошо передает масштаб сцены, но по уровню детализации ожидаемо уступает основному сенсору, а по краям кадра можно заметить легкие оптические искажения.

Что касается софта, то тут раздолье для творчества. Присутствует масса настраиваемых фильтров XMAGE, а в портретном режиме можно регулировать степень размытия фона на уже готовых снимках — это удобно.

А вот к фронтальной камере есть вопросы. Селфи-модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2.0 звезд с неба не хватает и делает просто обычные кадры — для рабочих видеозвонков с шефом или кружочков в мессенджере сойдет, но до уровня фронталок конкурентов недотягивает.

Батарея

В нашей обычной «Прошке» установлен аккумулятор чуть скромнее — на 5750 мАч. Много это или мало? На деле всё решает оптимизация. В базовых сценариях смартфон крайне бережно расходует энергию. За полчаса просмотра видео или общения в мессенджере на средней яркости расходуется около 2% заряда. А вот под серьезной нагрузкой, например, при игре в Genshin Impact, за 20 минут улетит около 10%.

Из интересных фишек для туристов HUAWEI добавили специальный режим активного отдыха. С ним смартфон может продержаться до 36 часов в режиме геолокации с выключенным экраном или до 14 дней в режиме ожидания. Для вылазок на природу без повербанка — весьма полезная опция.

Что касается скорости заряда — всё на высоте. Комплектный адаптер мощностью 100 Вт заряжает устройство за 15 минут до 50%, а на полный цикл с 0 до 100% уходит около 50 минут. Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка на 80 Вт, если у вас есть фирменная станция.

Итоги

HUAWEI Mate 80 Pro — это отличный пример здорового прагматизма. Здесь производитель предлагает всё, что нужно от современного флагмана. Здесь практичный плоский экран, монолитный корпус с приятной панелью из эковолокна и максимальная защита по стандарту IP69. Производительность не рекордная, но для игр и жизни хватает, и хватит ещё на ближайшие 3–4 года. Если вы не гонитесь за маркетинговыми рекордами, а просто хотите хорошо сбитый флагман — Mate 80 Pro станет хорошим выбором с традиционной поправкой на отсутствие Google Сервисов из коробки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor