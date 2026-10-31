Redmi Turbo 6 получит даунгрейд процессора

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что базовая модель получит однокристальную систему серии Qualcomm Snapdragon 7 (скорее всего 7 Gen 4). Для сравнения, в актуальном Redmi Turbo 5 используется субфлагманский процессор MediaTek Dimensity 8500. Также вместо алюминиевой рамы в корпусе будет использоваться пластиковая. Релиз Redmi Turbo 6 ожидается в первой половине зимы, а на глобальный рынок новинка выйдет под названием POCO X9 Pro.

Напомним, что REDMI Turbo 5 оснащается оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
Глобальную версию Xiaomi 18 Pro Max выпустят до конца года …
Компания Xiaomi официально объявила, что недавно выпущенные в Китае флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и…
Появились первые отзывы на iPhone Ultra…
До презентации первого складного iPhone, вероятно, осталось всего несколько недель. И на фоне подготовки …
Apple открыла предзаказы на смартфон iPhone Duo…
Изначально многие инсайдеры предполагали, что первый складной флагман компании Apple из-за слишком уж выс…
Представлен смартфон HUAWEI nova 16s Pro…
Компания HUAWEI объявила о выпуске на глобальный рынок среднебюджетного смартфона nova 16s Pro, одной из …
Представлена мобильная система LilyGo K230 CoreSet…
Компания LilyGo объявила о выходе платформы для разработки K230 CoreSet, которая выглядит как смартфон. П…
Представлен смартфон Oukitel WP70 Ultra с АКБ на 16000 мАч…
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP70 Ultra, главной особенностью кот…
HONOR раскрыла характеристики Magic9 Pro Max…
На прошлой неделе компания HONOR показала дизайн смартфона Magic9 Pro Max. А теперь компания подтвердила,…
Samsung Galaxy S27 Ultra получит старую зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S27 …
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor