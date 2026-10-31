Redmi Turbo 6 получит даунгрейд процессора

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что базовая модель получит однокристальную систему серии Qualcomm Snapdragon 7 (скорее всего 7 Gen 4). Для сравнения, в актуальном Redmi Turbo 5 используется субфлагманский процессор MediaTek Dimensity 8500. Также вместо алюминиевой рамы в корпусе будет использоваться пластиковая. Релиз Redmi Turbo 6 ожидается в первой половине зимы, а на глобальный рынок новинка выйдет под названием POCO X9 Pro.

Напомним, что REDMI Turbo 5 оснащается оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.