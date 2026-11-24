Смартфон iQOO 16s протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO 16s, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 1874 и 6686 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что в сентябре был выпущен флагманский смартфон iQOO 16 на базе топового 2-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц. Его цена составляет 895 долларов.