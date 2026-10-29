Смартфон OnePlus Ace 7 оценили в 660 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделями Ace 7 и Ace 7 Pro, которые базируются на процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series и Snapdragon 8 Elite Gen 5 соответственно.

Новинки также оснастили 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой от 1 до 165 Гц (в некоторых играх 185 Гц) и яркостью до 2000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, системой охлаждения Dual-Path Glacier Air Cooling System, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей Glacier ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth и NFC, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Старшая модель также отличается 50-Мп модулем с телеобъективом вместо сверхширокоугольного модуля. Смартфоны оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 660 и 720 долларов соответственно за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.