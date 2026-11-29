У HUAWEI nova 15 был отдельный объектив для портретов. В nova 16s за приближение отвечает перископический телевик на 50 Мп с оптическим зумом 3,3×. Емкость аккумулятора выросла с 6000 до 7000 мА·ч, а толщина и масса смартфона почти не изменились.

У nova 16s 6,68-дюймовый OLED-дисплей с частотой до 120 Гц и проводная зарядка на 100 Вт.

Комплектация

В коробке лежат смартфон, адаптер HUAWEI SuperCharge на 100 Вт, кабель USB Type-C, прозрачный чехол, скрепка для SIM-лотка и документация. На экран наклеена защитная пленка.

Для быстрой зарядки достаточно комплектного адаптера и кабеля.

Внешний вид

У HUAWEI nova 16s четыре расцветки — переливающаяся голубая, светло-голубая, белая и черная. Первая заметнее остальных: оттенок меняется в зависимости от освещения. Белая и черная выглядят спокойнее.

На задней панели два крупных кольца камер стоят на общей площадке. В переливающейся версии взгляд первым делом цепляется за цвет, в черной — за блок камер.

Габариты смартфона — 159,6 × 75,5 × 7,3 мм, масса — около 199 г. У nova 15 было 7,2 мм и примерно 196 г. Прибавка небольшая для аккумулятора, емкость которого выросла на 1000 мА·ч. При наборе текста одной рукой скорее заметишь ширину корпуса, чем лишнюю десятую миллиметра толщины.

Разъем USB Type-C работает по стандарту USB 2.0. Это ограничивает скорость передачи больших файлов на компьютер по кабелю.

Дисплей

У nova 16s 6,68-дюймовая OLED-панель с разрешением 2800 × 1280 пикселей и плотностью около 461 точки на дюйм. Мелкий текст и тонкие элементы интерфейса выглядят четко. Экран поддерживает цветовой охват P3 и отображает до 1,07 млрд цветов.

Частота обновления достигает 120 Гц. Плавность проще всего заметить при прокрутке длинных страниц и списков. Сенсорный слой считывает касания с частотой до 300 Гц.

HUAWEI заявляет пиковую яркость до 5500 нит при среднем уровне яркости кадра 1%. При слабом освещении работает ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц. При чувствительности к мерцанию OLED экран лучше оценивать на низкой яркости.

Железо и производительность

В российской версии установлен восьмиядерный Kirin 8020. Он рассчитан на браузер, карты, мессенджеры и работу с несколькими приложениями. В требовательных играх разумно начать со средних настроек графики и дальше ориентироваться на частоту кадров.

Оперативной памяти в обеих версиях 12 ГБ, накопитель — на 256 или 512 ГБ. Слота microSD нет. Версия на 512 ГБ пригодится тем, кто много снимает в 4K или хранит видео и карты офлайн.

EMUI и приложения

Смартфон работает на EMUI 16.0. В редакторе фотографий можно убрать лишний объект на заднем плане или блик на стекле.

Основной магазин приложений — AppGallery. Google Play и сервисов Google из коробки нет. RuStore можно установить отдельно.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 7 в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 6.0 и NFC. Доступность 5G зависит от сети оператора.

Камера

У основной камеры разрешение 50 Мп, диафрагма f/1,9 и программная стабилизация. Мультиспектральный сенсор на 1,5 Мп помогает точнее передавать оттенки при разном освещении.

Самый интересный модуль — перископический телевик на 50 Мп с диафрагмой f/2,6, цветовым фильтром RYYB и оптической стабилизацией. Зум 3,3× удобен для портрета с некоторого расстояния или для детали здания, которая теряется на общем плане. Стабилизация помогает удержать кадр: при таком приближении даже небольшое движение рук заметно на экране.

Цифровой зум доходит до 100×. Этого хватит, чтобы рассмотреть далекую вывеску. Для съемки интереснее режим 3,3×, в котором работает отдельный объектив.

Сверхширокоугольной камеры нет. Ее будет не хватать, когда нужно вместить в кадр компанию за столом, комнату или фасад на узкой улице.

В приложении камеры есть портретный, ночной и профессиональный режимы. У фронтальной камеры разрешение 50 Мп и диафрагма f/2,4. Основная и фронтальная камеры записывают видео до 4K.

Батарея

Типичная емкость аккумулятора — 7000 мА·ч, номинальная — 6800 мА·ч. Такой запас кстати в поездке, когда смартфон работает навигатором и камерой, а мобильный интернет нужен весь день. Время работы между зарядками зависит от яркости экрана, качества сигнала и нагрузки.

Проводная HUAWEI SuperCharge выдает до 100 Вт со штатным адаптером и кабелем. Быстрая зарядка пригодится, когда до выхода осталось немного времени.

Итоги

После месяца с nova 16s я бы выделил две вещи — телевик для портретов и удаленных деталей и емкий аккумулятор в корпусе толщиной 7,3 мм. В тесном помещении будет не хватать сверхширокого угла, а в тяжелых играх придется подбирать настройки графики.

— Перископический телевик на 50 Мп с оптическим зумом 3,3× и стабилизацией.

— OLED-дисплей с высоким разрешением и частотой до 120 Гц.

— Аккумулятор на 7000 мА·ч при толщине корпуса 7,3 мм.

— Проводная зарядка на 100 Вт с адаптером в комплекте.

— Нет сверхширокоугольной камеры.

— Нет штатной поддержки сервисов Google.

— Нет слота microSD.