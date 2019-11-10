Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. Уникальная камера

2019-11-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Kandao QooCam 8K; [93]
В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необычные решения, которые являются просто улучшенными версиями того, что уже давно на рынке. Однако сегодня у нас на обзоре совершенно необычный продукт, у которого есть масса интересных особенностей и характеристик. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Производитель не стал морочить себе голову с невероятно стильным дизайном и сделал упор на практичность. У нас на фронтальной панели расположен дисплей вертикальный, на котором можно оценивать картинку в кадре и как-то менять положение камеры, чтобы захватить те объекты, которые вам необходимы. На тыльной стороне дисплея нет, там только логотип компании. Также спереди и сзади камеры расположены два объектива, которые сильно выпирают за пределы корпуса. Да, на лицевой панели еще есть аппаратные элементы управления, но их настолько мало, что даже не о чем рассказать толком. Вот, собственно, и весь дизайн — камера черного цвета, довольно компактная и легкая, при этом оборудована большим дисплеем. Ничего удивительного во внешнем виде продукта нет, но производитель решил порадовать вас отсутствием ярких элементов и ненужного декора, что не может не радовать.

Характеристики

В основе камеры Kandao QooCam 8K лежит датчик захвата изображения 1/1,7-дюймового размера, точнее их здесь сразу два — по одному за каждым объективом в формате рыбьего глаза. Благодаря наличию такого объектива вы можете снимать видео достаточно высокого качества с хорошей цветопередачей и довольно высокой яркостью, что является несомненным плюсом. Естественно, камера умеет снимать фото в формате RAW и потом вы сможете изменять в специальном софте динамический диапазон, яркость, контрастность и так далее. На самом деле вариантов использования данного формата море, нужно лишь научиться обрабатывать изображение. С видео, естественно, камера тоже справляется на ура и только ради видео ее и создавали. К примеру, устройство способно снимать видео в разрешении 4К на частоте 120 кадров в секунду — это довольно много, учитывая ситуацию на рынке.

Особенности

Стоит отметить, что большинство производителей современные фотоаппаратов или видеокамер даже не думают о 8К-разрешении, так как это не всем нужно, плюс такую меру реализовать дорого и продавать ее придется за приличные деньги. Однако все же нашлись умельцы, которые создали относительно доступную камеру с разрешением 8К и она отлично справляется со съемкой видео. Да, стоит понимать, что для столь высокого разрешения сенсор здесь довольно маленький и получить максимальную детализацию все же не выйдет, но если вы снимаете видео для загрузки в интернет или вообще для личного архива, то к качеству вопросов не возникнет. Также стоит отметить фирменные приложения от компании QooCam, которые позволяют работать с камерой удаленно и настраивать определенные параметры устройства. Да и возможность вести прямой эфир с данной камеры тоже довольно приятна.

Итог

Производитель заявил о стоимости в 660 долларов, то есть назвать камеру доступной все же можно — сейчас обычные экшн-камеры стоят примерно столько же, что уж говорить о более интересных устройствах с менее широким спектром вариантов применения. Разработчик предоставляет вам крутой продукт с отличным софтом и набором настроек, а вам нужно лишь посмотреть, что умеет этот продукт, после чего решить, нужно ли оно вам, а потом уже заказывать — в интернет-магазинах совсем скоро начнется официальная продажа гаджета.

Комментарии и отзывы Kandao QooCam 8K
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