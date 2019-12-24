Предварительный обзор Leica M10-P White. Очень необычная камера

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не только своим дизайном и уникальными функциями, но и морем дополнительных мелких бонусов. В этом плане наш сегодняшний гость действительно очень хорош, ведь у него много преимуществ, а недостаток всего один. Но, давайте по-порядку.

Характеристики

Стоит отметить, что современный фотоаппарат априори не может выглядеть плохо — это же не смартфон с тонкими рамками вокруг дисплея, куда нельзя засунуть хоть намек на привлекательный внешний вид. У этого фотоаппарата с дизайном вовсе все отлично — производитель предоставил возможность пользователю купить полностью белый фотоаппарат, что является большой редкостью на рынке. Кроме того, фотоаппарат сохранил все уникальные элементы компании Leica, которые выделяют фирменные фотоаппараты бренда от остальных продуктов на рынке. Действительно крутое решение, если вы получаете удовольствие не только от работы с фотоаппаратом, но и от его дизайна. На лицевой панели, к примеру, расположен объектив, красный логотип компании и несколько аппаратных элементов — все выглядит очень гармонично и здорово, сразу понимаешь, что фотоаппарат делали для фанатов.

Особенности

Нужно понимать, что модель Leica M10-P White хоть и стоит просто безумных денег, но все же не является лучшим фотоаппаратом на рынке даже близко. Например, здесь используется CMOS-сенсор на 24 мегапикселя размером 35,8 на 23,9 мм, что не является каким-то прорывом или самым большим сенсором на рынке, а за обработку фотографий отвечает процессор Leica Maestro II. Он довольно неплохо справляется с поставленной задачей, быстро обрабатывает снимки даже в сыром виде и выдает хорошее качество съемки видео. Однако на этом какие-либо особенности камеры заканчиваются, ведь похвастаться продвинутой серийной съемкой или чем-то в таком духе модель не может. Производитель изначально не задумывал делать камеру уникальной в плане возможностей, ведь обычно покупают такого рода продукты не профессиональные фотографы, а коллекционеры или аматоры.

Особенности

Естественно, преимущество фотоаппаратов компании Leica в их проработке деталей, материалах, сборке и прочих моментах. Здесь, к примеру, сразу установлен объектив Summilux-M 50mm F1.4 ASPH, который весьма неплох в плане характеристик — отличная светосила, идеальное фокусное расстояние для портретов, качественные линзы. Также стоит отметить, что на корпусе фотоаппарата расположены различные элементы управления, которые сначала могут показаться вам не очень логичными, но потом, после определенных раздумий, приходишь к выводу, что это самое оптимальное расположение элементов управления. Переключать режимы съемки удобно, кнопка затвора на месте, держать фотоаппарат удобно и кольца ремешка не мешают, а дисплей с диагональю 3 дюйма вполне удовлетворит ваши запросы к просмотру отснятого материала. Минус только в том, что его нельзя отвернуть в обратную сторону.

Главное преимущество данного фотоаппарата в том, что общий тираж составит всего 350 единиц. То есть, если учесть общее количество фотоаппаратов на рынке, это прямо таки лимитированное издание фотоаппарата, да еще и в белом цвете. Такого рода устройства покупают себе коллекционеры или очень богатые люди, которые просто любят фотографировать и получают от этого удовольствие. Стоимость одного фотоаппарата — 15 тысяч евро. Это очень дорого, но все мы понимаем, почему фотоаппарат стоит так дорого.