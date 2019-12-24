Предварительный обзор Leica M10-P White. Очень необычная камера

2019-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Leica M10-P White; [125]
Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не только своим дизайном и уникальными функциями, но и морем дополнительных мелких бонусов. В этом плане наш сегодняшний гость действительно очень хорош, ведь у него много преимуществ, а недостаток всего один. Но, давайте по-порядку.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что современный фотоаппарат априори не может выглядеть плохо — это же не смартфон с тонкими рамками вокруг дисплея, куда нельзя засунуть хоть намек на привлекательный внешний вид. У этого фотоаппарата с дизайном вовсе все отлично — производитель предоставил возможность пользователю купить полностью белый фотоаппарат, что является большой редкостью на рынке. Кроме того, фотоаппарат сохранил все уникальные элементы компании Leica, которые выделяют фирменные фотоаппараты бренда от остальных продуктов на рынке. Действительно крутое решение, если вы получаете удовольствие не только от работы с фотоаппаратом, но и от его дизайна. На лицевой панели, к примеру, расположен объектив, красный логотип компании и несколько аппаратных элементов — все выглядит очень гармонично и здорово, сразу понимаешь, что фотоаппарат делали для фанатов.

Характеристики

Нужно понимать, что модель Leica M10-P White хоть и стоит просто безумных денег, но все же не является лучшим фотоаппаратом на рынке даже близко. Например, здесь используется CMOS-сенсор на 24 мегапикселя размером 35,8 на 23,9 мм, что не является каким-то прорывом или самым большим сенсором на рынке, а за обработку фотографий отвечает процессор Leica Maestro II. Он довольно неплохо справляется с поставленной задачей, быстро обрабатывает снимки даже в сыром виде и выдает хорошее качество съемки видео. Однако на этом какие-либо особенности камеры заканчиваются, ведь похвастаться продвинутой серийной съемкой или чем-то в таком духе модель не может. Производитель изначально не задумывал делать камеру уникальной в плане возможностей, ведь обычно покупают такого рода продукты не профессиональные фотографы, а коллекционеры или аматоры.

Особенности

Естественно, преимущество фотоаппаратов компании Leica в их проработке деталей, материалах, сборке и прочих моментах. Здесь, к примеру, сразу установлен объектив Summilux-M 50mm F1.4 ASPH, который весьма неплох в плане характеристик — отличная светосила, идеальное фокусное расстояние для портретов, качественные линзы. Также стоит отметить, что на корпусе фотоаппарата расположены различные элементы управления, которые сначала могут показаться вам не очень логичными, но потом, после определенных раздумий, приходишь к выводу, что это самое оптимальное расположение элементов управления. Переключать режимы съемки удобно, кнопка затвора на месте, держать фотоаппарат удобно и кольца ремешка не мешают, а дисплей с диагональю 3 дюйма вполне удовлетворит ваши запросы к просмотру отснятого материала. Минус только в том, что его нельзя отвернуть в обратную сторону.

Особенности

Главное преимущество данного фотоаппарата в том, что общий тираж составит всего 350 единиц. То есть, если учесть общее количество фотоаппаратов на рынке, это прямо таки лимитированное издание фотоаппарата, да еще и в белом цвете. Такого рода устройства покупают себе коллекционеры или очень богатые люди, которые просто любят фотографировать и получают от этого удовольствие. Стоимость одного фотоаппарата — 15 тысяч евро. Это очень дорого, но все мы понимаем, почему фотоаппарат стоит так дорого.

Комментарии и отзывы Leica M10-P White
Российская компания BQ представила недор...
Российская компания BQ представила недорВ России выходит новый смартфон BQ 6022G Aura с 6-дюймовым экраном. Гаджет получил 4-ядерный мобильный чи...
Компания VIVIFY представила новый оптово...
Компания VIVIFY представила новый оптовоТак как дисплее с разрешением 8К становятся все более популярнее, VIVIFY анонсировала новый HDMI кабель, ...
Новый вариант Honor V30 базируется на то...
Новый вариант Honor V30 базируется на тоБренд Honor выпускает в продажу новый вариант смартфона V30 с 6,57-дюймовым экраном. В основе устройства ...
Корпус часов Honor Magic 2 изготовлен из...
Корпус часов Honor Magic 2 изготовлен изУмные часы Honor Magic 2 с NFC поступили в продажу. Корпус часов изготовлен из авиационной стали 361L, а ...
OWC анонсировала твердотельный накопител...
OWC анонсировала твердотельный накопителAccelsior 4M2 является самым высокопроизводительным твердотельным накопителем OWC. Это идеальное решение ...
Стартовали продажи телефона BQ 2814 Shel...
Стартовали продажи телефона BQ 2814 ShelBQ выпустил в продажу недорогой раскладной телефон BQ 2814 Shell Duo стоимостью в 2690 рублей. Гаджет пол...
Часы Garmin Fenix 6X Pro Solar получат ф...
Часы Garmin Fenix 6X Pro Solar получат фКомпания Garmin готовит к выпуску новые наручные смарт-часы Fenix 6X Pro Solar. Гаджет получит функцию по...
Meizu готовит флагман на 2020 год...
Meizu готовит флагман на 2020 годМногие пользователи уже успели позабыть о компании Meizu, которая длительное время пыталась вернуться на ...


Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое креслоОбзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский армейский нож с 14 функциямиОбзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский армейский нож с 14 функциями
Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с BluetoothОбзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломкаСамое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем ст...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась п...
Bowers & Wilkins представила беспроводну...
Bowers & Wilkins представила беспроводну17 декабря в Москве состоялась презентация новой мультирум-линейки Formation от Bowers & Wilkins, в кото...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor