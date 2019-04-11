Предварительный обзор Panasonic Lumix DC-G95. Эра беззеркальных камер

Характеристики

Длительное время фотоаппарат Panasonic Lumix GH-5 пользовался невероятной популярностью. Правда, покупали его не из-за возможностей в плане фотографии, а из-за крутого набора функций для съемки видео. Вы удивитесь, но буквально каждый второй видеоблогер покупал эту камеру для записи видео в 4К разрешении на 60 кадрах в секунду. Теперь на рынок вышла новая камера Panasonic Lumix DC-G95, которая тоже была тепло принята потенциальными покупателями, но стоит понимать, что это уже другая линейка и совсем другая камера. Не нужно думать, что это продолжение линейки GH и рассчитывать на аналогичные преимущества от новой модели. Мы сегодня детально изучим эту камеру и решим, стоит ли отдавать за нее свои деньги, почему она стоит довольно дешево и как ее лучше использовать обычному пользователю. Если вы давно хотели себе новую камеру, то стоит присмотреться.

Начнем с того, что данная камера работает со сменной оптикой Micro Four Thirds. Это значит, что никакого нового формата оптики нет, вы можете спокойно покупать объективы на 4/3 и снимать так, как вам хочется. Стоит отметить, что такие объективы стоят не очень больших денег и если посмотреть на рынок БУ, то там вовсе можно взять крутой комплект из двух-трех объективов и снимать на совершенно ином уровне. За обработку кадров отвечает довольно производительный процессор Venus Engine, он отлично себя зарекомендовал и подходит практически для любых типов съемки, даже для фотографии спортивных событий. Камера также может похвастаться сенсором Live MOS с размером 17,3 на 13 мм, который пусть и не является пределом на рынке, но снимает с приличным количеством света. Величина светочувствительности составляет ISO 200–25600, есть возможность программно установить начальный порог на уровне ISO 100.

Видео

Я не зря сказал про возможность съемки спортивных событий — это довольно требовательный к камере процесс, ведь вам нужно поймать объекты на большой скорости. У камеры есть возможность серийной съемки по 9 кадров в секунду, что позволяет вам снимать невероятно четкие кадры даже спортсменов на футбольном поле. Порадовала и выдержка в диапазоне от 1/16000 до 60 с — подходит для спортивных событий на открытой местности. Для более «медленных» вариантов съемки камера тем более подходит, у нее шикарный потенциал в этом плане. А вот со съемкой видео уже не так все хорошо, как в GH-5.

Итог

Главной фишкой GH-5 была возможность записи видео в 4К разрешении на 60 кадрах в секунду. Однако, у Panasonic Lumix DC-G95 этого бонуса нет. Камера умеет снимать в 4К (3840 на 2160 точек), но уже только на 30 кадрах в секунду. Для нынешнего уровня технологий это уже немного не так круто, как хотелось бы. Если уж снимать в 4К, то плавное видео. Зато есть вы снимаете на ходу или хотите использовать систему стабилизации, то вас порадует встроенная технология Dual I.S. 2. Эта функция задействует стабилизацию в камере и объективе, добиваясь максимально ровной плавной картинки.

Теперь давайте поговорим о стоимости Panasonic Lumix DC-G95, так как многих именно это и интересует. За беззеркальную камеру просят всего 1200 долларов. Для камеры с такой матрицей, стабилизацией и неплохими характеристиками цена более чем достойная. Кроме того, купить объектив будет довольно просто и не дорого. Это некий вариант для фотографа, который уже наигрался с бюджетной камерой и хочет небольшой апгрейд, но пока что не готов платить по 3-4 тысячи долларов за полнокадровые варианты. Если вы из таких, то обратите внимание на новинку — она вам понравится.