Предварительный обзор Panasonic Lumix DC-G95. Эра беззеркальных камер

2019-04-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DC-G95; [95]
Длительное время фотоаппарат Panasonic Lumix GH-5 пользовался невероятной популярностью. Правда, покупали его не из-за возможностей в плане фотографии, а из-за крутого набора функций для съемки видео. Вы удивитесь, но буквально каждый второй видеоблогер покупал эту камеру для записи видео в 4К разрешении на 60 кадрах в секунду. Теперь на рынок вышла новая камера Panasonic Lumix DC-G95, которая тоже была тепло принята потенциальными покупателями, но стоит понимать, что это уже другая линейка и совсем другая камера. Не нужно думать, что это продолжение линейки GH и рассчитывать на аналогичные преимущества от новой модели. Мы сегодня детально изучим эту камеру и решим, стоит ли отдавать за нее свои деньги, почему она стоит довольно дешево и как ее лучше использовать обычному пользователю. Если вы давно хотели себе новую камеру, то стоит присмотреться.

Характеристики

Начнем с того, что данная камера работает со сменной оптикой Micro Four Thirds. Это значит, что никакого нового формата оптики нет, вы можете спокойно покупать объективы на 4/3 и снимать так, как вам хочется. Стоит отметить, что такие объективы стоят не очень больших денег и если посмотреть на рынок БУ, то там вовсе можно взять крутой комплект из двух-трех объективов и снимать на совершенно ином уровне. За обработку кадров отвечает довольно производительный процессор Venus Engine, он отлично себя зарекомендовал и подходит практически для любых типов съемки, даже для фотографии спортивных событий. Камера также может похвастаться сенсором Live MOS с размером 17,3 на 13 мм, который пусть и не является пределом на рынке, но снимает с приличным количеством света. Величина светочувствительности составляет ISO 200–25600, есть возможность программно установить начальный порог на уровне ISO 100.

Я не зря сказал про возможность съемки спортивных событий — это довольно требовательный к камере процесс, ведь вам нужно поймать объекты на большой скорости. У камеры есть возможность серийной съемки по 9 кадров в секунду, что позволяет вам снимать невероятно четкие кадры даже спортсменов на футбольном поле. Порадовала и выдержка в диапазоне от 1/16000 до 60 с — подходит для спортивных событий на открытой местности. Для более «медленных» вариантов съемки камера тем более подходит, у нее шикарный потенциал в этом плане. А вот со съемкой видео уже не так все хорошо, как в GH-5.

Видео

Главной фишкой GH-5 была возможность записи видео в 4К разрешении на 60 кадрах в секунду. Однако, у Panasonic Lumix DC-G95 этого бонуса нет. Камера умеет снимать в 4К (3840 на 2160 точек), но уже только на 30 кадрах в секунду. Для нынешнего уровня технологий это уже немного не так круто, как хотелось бы. Если уж снимать в 4К, то плавное видео. Зато есть вы снимаете на ходу или хотите использовать систему стабилизации, то вас порадует встроенная технология Dual I.S. 2. Эта функция задействует стабилизацию в камере и объективе, добиваясь максимально ровной плавной картинки.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости Panasonic Lumix DC-G95, так как многих именно это и интересует. За беззеркальную камеру просят всего 1200 долларов. Для камеры с такой матрицей, стабилизацией и неплохими характеристиками цена более чем достойная. Кроме того, купить объектив будет довольно просто и не дорого. Это некий вариант для фотографа, который уже наигрался с бюджетной камерой и хочет небольшой апгрейд, но пока что не готов платить по 3-4 тысячи долларов за полнокадровые варианты. Если вы из таких, то обратите внимание на новинку — она вам понравится.

Комментарии:
Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 ...
Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 Не так давно компания Thermaltake анонсировала новое семейство корпусов Commander C TG ARGB с предустанов...
Современные беспроводные устройства и сп...
Современные беспроводные устройства и сп21-й век, время беспроводных технологий, в каждой квартире и доме есть умные гаджеты которыми можно уп...
Надо ли контролировать своих сотруднико...
Надо ли контролировать своих сотрудникоНи для кого не является секретом, что государственные предприятия, государственные учреждения неэффект...
Sharp демонстрирует складной смартфон...
Sharp демонстрирует складной смартфонSharp продемонстрировал вертикально складывающийся смартфон. ...
Опубликовано сравнительное фото Meizu 16...
Опубликовано сравнительное фото Meizu 16В сети появилось первое фото, сделанное на двойную камеру смартфона Meizu 16s, который еще не был предста...
Samsung Galaxy S10+ подешевел в день ста...
Samsung Galaxy S10+ подешевел в день стаСетевые источники сообщают о том, что компания Samsung снизила стоимость своих флагманских смартфонов в д...
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-М...
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-МБренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, опубликовал тизер смартфона Y3. Ролик демонстрирует возможнос...
Себестоимость складного смартфона Samsun...
Себестоимость складного смартфона SamsunАвторитетный инсайдер Ишан Агарвал раздобыл сведения о себестоимости складного смартфона Samsung Galaxy F...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратораОбзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратора
Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка
Обзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикойОбзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикой
Обзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальцаОбзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальца
Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPSОбзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCДлительное время фотоаппарат Panasonic Lumix GH-5 пользовался невероятной популярностью. Правда, покупали...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скорос...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скоросСегодня мне удалось протестировать игру JetX и оказалось, что гоночные симуляторы, если можно так сказать...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, ком...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix Sco...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix ScoДавно хотели себе качественную игровую клавиатуру, но не знали, что именно приобрести? Для фанатов шутеро...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игр...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игрСовсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickst...
Google обновила своего голосового помощн...
Google обновила своего голосового помощнМногие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, ...
Предварительный обзор Acer Predator Trit...
Предварительный обзор Acer Predator TritИгровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка....
Обзор NITE Team 4. Стань хакером...
Обзор NITE Team 4. Стань хакеромСегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь дос...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-тел...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-телНа закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевиз...
Предварительный обзор Samsung QLED 2019....
Предварительный обзор Samsung QLED 2019.Некоторое время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры с разрешением 8К, кот...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уро...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уроГеймеры обожают проекты про выживание, так как это дает возможность попробовать себя в ином виртуальном м...
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor