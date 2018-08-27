Предварительный обзор Panasonic Lumix DC-LX100 II. Стоит 1000 долларов

2018-08-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DC-LX100 II; [126]
Современные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это довольно громоздкая штука, которая требует от вас чуть ли не отдельной сумки для транспортировки продукта даже в соседний город, не говоря уже про путешествия по миру. Второй момент — покупать объектив не всегда хочется. Да, есть стандартные наборы, но обычно вы покупаете тушку и потом думаете какой объектив купить, чтобы он снимал в хорошем качестве и с нормальным уровнем освещения. Не у всех есть достаточно знаний, чтобы разобраться в объективах и потом как-то работать с этим. Третий момент — стоимость. Топовая камера Panasonic Lumix DC-LX100 II стоит 1000 долларов и вы сразу можете снимать крутые кадры, тогда как зеркалка с объективом вам обойдется примерно в две-три тысячи долларов. Естественно, это немного не то, чего хочет потенциальный покупатель. Разберем преимущества и недостатки этого решения.

Характеристики

За основу фотоаппарата взят сенсор Four Thirds с весьма приличными размерами 17,3х13 мм. Этого достаточно для съемки фотографий некоммерческого уровня, то есть для себя, социальных сетей, личного альбома и так далее, но не для печати на баннерах и прочих больших полотнах. Разрешение сенсора составляет 17 мегапикселей, для обычного пользователя этого хватит за глаза. Обработкой информации фотоаппарата занимается процессор Venus Engine, это весьма новая модель и у нее все очень хорошо со скоростью работы. Ничего про особенные возможности процессора нет, то есть никаких уникальных функций или возможностей сюда не поставили, но это довольно шустрая модель, которая покажет себя с наилучшей стороны. Да и для съемки видео в высоком разрешении требуют производительного процессора для обработки информации.

Объективом камеры выступает Leica DC Vario-Summilux. Да, у Leica очень качественные объективы, правда стоят больших денег. Фокусное расстояние объектива составляет 24-75 мм, то есть вы можете условно снимать и пейзажи, и портреты. Для большинства задач такого широкого фокусного расстояния хватит, для каких-то более специфических задач нужно брать зеркалку и подбирать уже объектив. Отметим так же 3,1-кратный оптический зум, который позволяет на максимальном ФР получать весьма качественные снимки удаленных объектов. Полезная функция во время путешествий по музеям и зоопаркам, где подобраться ближе не получается.

Дизайн

Выглядит камера очень стильно, без вопросов, но мы обсудим функциональную сторону дизайна. На тыльной стороне расположен дисплей с сенсорным управлением, который, к сожалению, не поворачивается. Имеется видоискатель цифровой, чтобы вы могли снимать в более удобном режиме, там же текстурная панель для хвата рукой. Все необходимые клавиши вынесены на отдельную панель, их не очень много и глаза не путаются в нужных переключателях. Сверху имеется колесо прокрутки с настройкой режимов съемки и колесо для настройки экспозиции. Хотя вот последнее я бы убрал.

Итог

Преимуществ у камеры просто тьма. Это идеальное решение для путешествий, для любительской съемки, для домашних посиделок с друзьями. Фотоаппарат отлично снимает фотографии и дает вам громадный спектр настроек, чтобы конечный результат был просто шикарным. Помимо этого, камера снимает в 4К, что позволяет снимать красивые видео и отправлять друзьям или вести свой блог. При стоимости в 1000 долларов это ультимейт-продукт для большинства пользователей, которые давно хотели себе что-то подобное. Осталось дождаться продаж в России.

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