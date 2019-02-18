Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab S5e. Стильный планшет

Многие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Apple в последнее время вышло множество спорных продуктов, но планшеты как были наиболее качественными в своем сегменте, так и остались. Конкурировать с флагманским планшетом яблочной компании никто не хочет, а на рынке бюджетных планшетов особо денег не заработаешь. Вот и получается, что на рынке новых устройств практически нет, так как их банально не выгодно производить. Если вы посмотрите на список новинок за прошлый год, то увидите там только пару-тройку крупных брендов. Тем не менее, корейский производитель Samsung принял решение выпустить свою новинку, чтобы хоть как-то конкурировать с основным лидером рынка. Новинка получила название Samsung Galaxy Tab S5e и это действительно крутой продукт, который стоит вашего внимания. Вдруг планет понравится больше, чем iPad.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор на восемь ядер с тактовой частотой 2,0 гигагерца. Стоит отметить, что производитель по каким-то причинам не назвал точную модель процессора, так что говорить о его потенциальной производительности крайне тяжело. Скорее всего, компания будет использовать лишь свой процессор, либо вариант от Qualcomm, либо вовсе предпочтет выпустить два варианта комплектации с разными процессорами. Кроме того, у вас будет два варианта железа на выбор — базовая версия может похвастаться 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти, тогда как у топовой модели объем ОЗУ составляет 6 гигабайт, а встроенная памяти достигает 128 гигабайт. Вы сами должны решить, сколько вам нужно оперативной памяти или встроенной, чтобы приобрести максимально оптимальный по деньгам продукт. Нет смысла покупать типовую модель, если вам планшет нужен только для браузера, например.

Дизайн корпуса

С внешним видом планшета тоже все довольно просто и без каких-либо изысков. На фронтальной панели расположен дисплей с небольшой симметричной рамкой по краю, которая позволяет удобно держать планшет в руках и получать от его использования удовольствие. На тыльной стороне расположена камера, логотип компании и логотип AKG, которая делала аудио для этой модели планшета. Дизайн настолько простой, что о нем даже ничего и сказать не получается. Думаю, производитель решил, что изыски в этой ситуации не нужны и можно сделать просто качественно.

Особенности

У планшета получился довольно неплохой дисплей — он построен на основе матрицы Super AMOLED с шикарной цветопередачей и прочими бонусами. Диагональ дисплея составляет 10,5 дюйма, разрешение достигает 2560 на 1600 точек, то есть картинка более чем достойная. Плотность пикселей высокая, цвета яркие и сочные — для чтения книг или просмотра фильмов самое то. Работает это все на операционной системе Android 9.0 Pie и есть поддержка голосового помощника Bixby 2.0, что тоже добавляет бонусов в копилку данному продукту.

Итог

Samsung Galaxy Tab S5e — неплохая попытка уделать конкурентов на рынке. Я уверен, что данный планшет действительно будет пользоваться спросом, так как определенной аудитории пользователей нужен планшет именно на Android. Все мы понимаем, что покупать приложения и игры на iOS дорого, на Android с этим намного проще. Тем не менее, никакого прорыва в технологиях нет — хороший дисплей, неплохая начинка и более-менее привлекательный дизайн. Это явно не тот планшет, который сможет выдавить яблочный iPad с рынка и занять его место. Хотя, может Samsung этого и не планировала.