Предварительный обзор Sigma fp. Компактный фотоаппарат

Дизайн корпуса

Официально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым перечнем приличных бонусов и снимает хорошие фотографии. Правда, назвать ее отличным выбором мы не можем, так как есть одно важное но. Итак, давайте посмотрим на новинку ближе и решим, почему она не является идеальной, хотя очень старается таковой казаться.

Характеристики

Внешность у данного фотоаппарата довольно приятная — производитель явно пошел против системы и показал то, чего нет у конкурентов. Например, на тыльной стороне, где расположен экран, аппаратные элементы управления вынесены в отдельную площадку, которая не попадает под пальцы во время использования устройства. Также есть стандартное колесо прокрутки, есть большой сенсорный дисплей, но это мы уже видели и привыкли. Стоит сказать, что дисплей благодаря тонким рамкам выглядит достаточно компактным решением, хотя на самом деле он весьма большой и не уступает основным конкурентам. На лицевой стороне расположено только крепление для объектива, логотип компании и все, больше ничего лишнего. Разработчики явно решили, что главное в дизайне фотоаппарата — простота и компактность, остальные моменты просто убрали. И мы с этим мнением согласны — выглядит новинка крайне привлекательно.

Особенности

Производитель решил использовать довольно продвинутый КМОП-сенсор BSI-CMOS, который обладает разрешением в 24 мегапикселя и отлично справляется с поставленными задачами. Это крайне продвинутый сенсор, который захватывает много света и делает ваши фотографиями максимально привлекательными. Кроме того, производитель заявил о светочувствительности ISO 100–25600 с дополнительной возможностью «прокачки» до ISO 6–102400. Это позволяет снимать даже на ярком солнце при короткой выдержке или заниматься ночной съемкой, что тоже довольно приятно — шумы будут, но в целом картинка сносная. Больше ничего удивительного в характеристика данного фотоаппарата нет — у него простенький процессор обработки изображений, нет ничего удивительного в плане дополнительных параметров. Опять же, разработчики взяли самое лучшее, забыв о дополнительных бонусах.

Итог

За основу фотоаппарата взят байонет L-Mount, который не является очень уж популярным на рынке. Дело в том, что его продвигают компании Sigma, Leica и Panasonic, которые не являются фаворитами рынка, а значит и объективов у них не так уж много. Более того, действительно хорошие модели, которые подойдут для профессиональной съемки или около того, стоят вообще космических денег и далеко не каждому такое счастье по карману. Это важнейший недостаток данного решения — вы покупаете относительно доступный фотоаппарат, за который потом нужно отдать приличную сумму денег для покупки объектива. Да и моделей крайне мало, если откинуть Sigma и Leica. Вероятно, если у вас уже есть объективы для данного байонета, то стоит брать и камеру, а если нет, то я бы посоветовал за эти же деньги приобрести что-то более доступное от других брендов.На текущий момент информации о стоимости данного фотоаппарата нет, но есть мнение, что он не будет очень уж дорогим, так как ничего невероятного в его характеристиках нет. Кроме того, это довольно непопулярная платформа для объектива, которая не позволяет взять доступную модель и снимать так, как хочется. Вам нужно будет отдать за объектив приличную сумму денег и далеко не всегда эта сумма окупается качеством фотографий. Так что камера отличная, но рекомендовать ее к покупке я бы не стал точно.