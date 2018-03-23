Предварительный обзор Smach Z Pro. Портативная игровая консоль

Играть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает пользователя и разработчика. Например, организовать нормальный шутер будет практически невозможно, а RPG получаются довольно неудобными и скудными, так что пользователи, даже фанаты жанра, не очень спешат в такое играть. У портативной приставки Smach Z есть все необходимые элементы управления, чтобы вы могли со спокойной душой играть, получать от этого массу эмоций и радости. Пока что консоль не выпустили в продажу, но мы решили рассказать вам все самое интересное, чтобы каждый понимал, до чего доросли портативные игровые консоли. Это вам не Nintendo Switch, где пара-тройка игрушек, а полноценный ПК в виде компактного проекта. Думаю, фанатам такой продукт понравится, особенно если учитывать, что разрабатывают новинку долго, с душой и желанием удивить пользователя.

Характеристики

За основу производительности новой игровой консоли взят процессор Ryzen 5 2500U. Он состоит из четырех ядер и работает в штатном режиме на частоте 2,0 гигагерца, в режиме разгона достигает 3,6 гигагерц. За графику продукта будет отвечать графический процессор Vega 8, работающий на частоте 1100 МГц. Стоит отметить, что разгон процессора повысит температуру и без того горячей модели. Учитывая, что активного охлаждения у приставки нет, говорить о длительной и активной игре проблематично, так как постепенно температура будет подниматься до неприличных высот. Оперативная память представлена 8 гигабайтами, но производитель указал, что максимальный объем составляет 16 гигабайт. Будет ли возможность на момент покупки выбрать вариант или можно будет самостоятельно купить планку памяти и добавить — открытый вопрос, пока что информации мы не получили.

Дизайн корпуса

На лицевой стороне продукта расположен довольно большой сенсорный экран на 6 дюймов. Этого предостаточно для того, чтобы вы играли с комфортом и не вглядывались в мелкие детали. Слева у нас расположен сенсорный стик, плюс обычный, для передвижения или смены угла камеры. На правой части расположены клавиши ABYX и такая же сенсорная панель, как на левой грани. Там же две небольшие клавиши для управления в меню. Благодаря компактным размерам продукта и возможность играть с аппаратными элементами управления, устройство мне очень и очень понравилось.

Бонусы

Важным моментом является производительность. У нас уже есть портативная консоль от Nintendo и она довольно круто выглядит, но там нет серьезных игр, так как железо может не потянуть. Данная же консоль попала в руки журналистов, те установили «Ведьмак 3» и были поражены уровнем качества картинки. Конечно, играть приходится в 720р, но получается стабильных 60 кадров в секунду на низких настройках графики. Учитывая, что здесь не такой уж большой дисплей, разглядеть разницу будет практически незаметно, либо же можно поднять уровень графики, но играть на 30 кадрах, что тоже вполне удобно и приемлемо.

Итог

Единственной проблемой такого решения является стоимость, не совсем понятно откуда она берется. За Pro версию устройства просят 900 долларов. Это же громадные деньги, товарищи! За 900 долларов можно купить PS4 Pro, либо Xbox One S, либо Nintendo Switch. При том, эти консоли мирового уровня будут намного дешевле, еще и на игры останется прилично денег. А нам предлагают отдать 900 баксов за инди-устройство, которое не понятно как будут улучшать и поддерживать. Да, аналогов на рынке нет, но при такой стоимости их и не будет, так как пользователи не будут такое покупать.