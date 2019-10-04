Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. Камера нового поколения

2019-10-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Alpha 9 II; [61]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересной камере, которая точно понравится профессионалам своего дела, но останется не совсем понятной для всех остальных. Да, речь идет о совершенно новой камере от компании Sony, которая стоит безумных денег и является исключительным примером того, что фотоаппараты все еще лишь для очень богатых пользователей.

Дизайн корпуса

Производитель решил, что кардинально менять дизайн корпуса не стоит и представил камеру Sony Alpha 9 II в достаточно привычном для бренда стиле. Корпус выполнен из черного материала, внешняя часть оформлена обычным пластиком и есть панели с аналогом резины в тех местах, где вы берете устройство руками. Это нужно, чтобы камера не выскальзывала и более уверенно вела себя в руках фотографа. На верхней грани фотоаппарата расположены все необходимые для контроля за качеством фото элементы — есть переключатели режимов, есть кольцо для смены покадровой съемки на несколько фото подряд, есть смена профилей и так далее. То есть, корпус остался абсолютно стандартным, его лишь немного увеличили по сравнению с беззеркальными моделями и оборудовали всеми контроллерами для работы с настройками фотографии. Это выглядит очень стильно и надежно, а большего нам и не нужно.

Характеристики

С характеристиками у нового фотоаппарата все просто шикарно. За основу продукта взят сенсор Exmor RS CMOS с размерами 35,6 на 23,8 миллиметров — это достаточно большой сенсор, который позволяет не переживать о качестве изображения. Света на матрицу попадает достаточно много, можно снимать на низком уровне ISO и получать достаточно качественные картинки. Разрешение у матрицы составляет 24,2 мегапикселя, а за обработку изображений отвечает новейший процессор BIONZ X. Он, по словам производителя, позволит вести съемку в исходном формате и в максимальном разрешении без каких-либо проблем. Кроме того, камера оборудована продвинутой системой стабилизации, чтобы вы могли делать снимки без тряски даже на большом расстоянии. Это большой плюс, ведь такие камеры частенько покупают для съемки спортивных состязаний или удаленных объектов и стабилизация явно не будет лишней.

Особенности

На самом деле для фотографии камера подходит просто идеально, особенно если учитывать разрешение кадра в 6000 на 4000 пикселей, но вот в плане видео все не так хорошо. Начнем с того, что камера умеет снимать в разрешении 4К, но только при частоте 30 или 24 кадра в секунду, тогда как эталонные 60 кадров в секунду здесь отсутствуют. И это крайне странно, так как производитель вроде как активно покоряет рынок видео и камеры Sony частенько используют те же блогеры, но при этом новейшая камера с довольно высоким ценником не умеет снимать в 60 кадрах. Также производитель вновь решил не радовать своих покупателей полноценным поворотным экраном и представил стандартную свою конструкцию с наклоном экрана. Это удобно в некоторых ситуациях, но поворотный экран намного лучше и интереснее. Жаль, но из-за этого назвать камеру идеальной не получается.

Итог

Данный фотоаппарат поступит в продажу по цене 5400 евро и это очень дорого даже при учете того, что это профессиональная камера и она точно будет использоваться в разных съемках. В плане фотографии вопросов нет, хотя ничего невероятного мы тоже не заметили — предыдущая камера снимает на таком же уровне, может разве что в серийной съемки проигрывает пару кадров новому процессору. В плане видео это плохой вариант, ведь 4К на 30 кадрах сейчас никто смотреть не будет. Получается дорогая камера без явных преимуществ.

Комментарии и отзывы Sony Alpha 9 II
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