Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme

2019-07-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme; [57]
Компания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются от предыдущих только частотой графического процессора и частотой, на которой работает память графического ускорителя. То есть, никакого прорыва или серьезного сдвига в плане производительности не произошло, хотя многие фанаты ждали нечто невероятное от линейки видеокарт со столь звонким названием. Теперь пришло время партнеров выпускать свои видеокарты и ярким представителем новой линейки является карта ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme — она очень стильно выглядит и представляет достаточно пространства для настройки подсветки. Для многих геймеров, а новинку создавали именно для них, эта видеокарта станет настоящим подарком на ближайшее будущее — мощности хватит на все современные проекты в разрешении 4К. Итак, давайте посмотрим на новинку.

Дизайн корпуса

У видеокарты ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme достаточно привлекательный корпус, который без лишней помощи может осветить ваш компьютер изнутри. На лицевой панели, там, где установлены вентиляторы, расположен декоративный кожух, который прикрывает радиатор и может похвастаться яркой подсветкой. Она реализована двумя прозрачными панелями по краям кожуха и вы можете настраивать эффекты подсветки, яркость, цвет и так далее. Более того, вы, естественно, можете синхронизировать данную систему подсветки с другими компонентами своего компьютера — с материнской платой, например. На верхней грани устройства радирован логотип компании, который тоже оборудован многоцветной подсветкой, плюс есть надпись с названием игровой линейки. Довольно привлекательный дизайн в серебристом корпусе — такой многим понравится, без сомнения.

Особенности

Производитель заявляет, что это одна из самых производительных видеокарт на рынке на текущий момент — модель имеет заводской разгон до 1875 МГц. Стоит напомнить, что у оригинальной видеокарты в эталонном исполнении частота составляет всего 1610 МГц, то есть здесь виден приличный прирост. Это, естественно, даст возможность без проблем играть в игры с приличным приростом производительности по сравнению с референсными моделями. Также видеокарта может похвастаться фирменной системой охлаждения IceStorm 2.0, которая состоит из трех вентиляторов большого диаметра и предоставляет отличное охлаждения графическому процессору. Стоит отметить, что если видеокарта не нагружена, то вентиляторы вовсе останавливаются и делают ваш компьютер бесшумным. Это все кажется мелочами, но на деле бонусы и правда весьма привлекательные, особенно на фоне конкурентов.

Итог

На текущий момент у видеокарты нет ни официальной даты релиза, ни официальной стоимости. То есть, пока что говорить более предметно о реальной конкуренции с основными игроками на рыке тяжело, ведь мы пока не знаем, сколько попросят за данную видеокарту в ближайшем будущем. Но, ранее производитель радовал нас достаточно привлекательными ценами и есть мнение, что ситуация не изменится — это будет более-менее доступная модель, которую будут продавать дешевле моделей флагманского уровня от ASUS или MSI. Будем ждать релиза новинки и тогда уже можно будет напрямую сравнить частоты, дизайн и, что самое главное, стоимость конечного продукта. Сейчас советуем просто добавить новинку в избранное, если вы думаете о покупке, и можно будет первым ухватить железку после релиза, как только она появится в продаже. Что думаете о данном графическом ускорителе?


Комментарии и отзывы ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme
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