Прекращены продажи планшета Google Pixel C

Компания Google прекратила продажи гибридного планшета Pixel C. Аппарат уже недоступен в фирменном онлайн-магазине Google Store. Это заметил профильный ресурс AndroidPolice. Напомним, что аппарат вышел в самом конце 2015 года. Он получил металлический корпус, 10,2-дюймовый экран с разрешением 2560:1800 пикселей (плотность 308 PPI), процессор Nvidia Tegra X1, 3 ГБ оперативной памяти, порт USB Type-C и предустановленную операционную систему Android 6.0 Marshmallow. Модель с 32 ГБ памяти стоила 499 долларов, а версия с 64 ГБ – 599 долларов. За смарт-клавиатуру с возможностями док-станции и подзарядки в закрытом состоянии просили 149 долларов. Предполагается, что за два года акценты Google сместились в сторону хромбуков.