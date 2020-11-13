Prestigio SmartKids Max - детский планшет для развития ребенка

Компания Prestigio рада представить детский планшет SmartKids Max с встроенным приложением iWawa для развития и обучения.

Prestigio SmartKids Max продуман до мелочей, это касается дизайна, функций и характеристик. Планшет оснащен 10,1 дюймовым экраном. IPS-дисплей обеспечивает красивую картинку и цветопередачу, ваш ребенок это оценит при просмотре мультимедийного контента.

Производительность обеспечивает 4-х ядерный процессор с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Установлена ОС Android 9.0 Pie (Go Edition) с удобным интерфейсом.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает продолжительный просмотр видеороликов или занятий в обучающих приложениях. SmartKids Max оснащен функцией родительского контроля для ограничения доступа к нежелательным сайтам и программам.

Стильная подставка в форме кролика позволит использовать планшет в удобном положении.

Детский планшет Prestigio SmartKids Max уже поступил в продажу по цене 6990 рублей.