Презентация видеокарт серии AMD Radeon RX 6000 состоится сегодня

Компания AMD уже представила новые процессоры Ryzen 5000-ой серии и теперь настало время показать миру новые видеокарты AMD Radeon RX 6000. Лиза Су расскажет о новой архитектуре RDNA 2 и представит серию Radeon RX 6000 в режиме онлайн-трансляции. Презентация будет транслироваться на канале AMD YouTube.

Также мы увидим других представителей компании, которые наглядно продемонстрируют возможности и производительность новой архитектуры. Компания утверждает, что новые процессоры Ryzen 5000 и видеокарты Radeon RX 6000 могут быть премиальным решением для геймеров и продвинутых пользователей.