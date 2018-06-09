Приглашают на собеседование - что делать?

Современный рынок труда таков, что в крупных городах страны не хватает желающих работать людей и работодатели гонятся за каждым соискателем, а в небольших городах страны никто не может найти работу. Поэтому с приглашением на собеседование, как правило, сталкиваются соискатели крупных городов страны. Достаточно разместить резюме на одной из бирж труда и вы заметите, как на вас посыплется шквал различных приглашений на собеседование в качестве кандидата на ту или иную вакансию. Что делать при поступлении подобного приглашения? Как ответить на приглашение на собеседование? - мы предлагаем рассмотреть в данной заявке.

Во-первых, вы должны понимать, что в крупных организациях трудятся достаточно профессиональные сотрудники отдела кадров. Опытные сотрудники отдела кадров и их руководители ценятся руководством организации настолько, что при смене ими места работы они обязательно забирают с собой практически весь штат отдела кадров. Следовательно заранее даже не задумывайтесь о хитростях, попытке обмана начальника отдела кадров - они читают 90% посетителей как обычную бульварную книгу.

Во-вторых, если у вас нет опыта работы, не стоит этого скрывать и выдумывать те или иные места работы, которые не зафиксированы в трудовой книжке. Лучше если вы сообщите, что окончили университет с отличием, либо с высоким средним баллом и легко обучаемы, тем самым, готовы дальше активно развиваться. Для современным крупных работодателей обучаемость нередко значит в разы больше, чем ваш опыт работы. Если опыт работы будет достаточно трудно выковырять из вашего сознания, то при наличии вашей обучаемости вложить в вас знания для него не составит какого-либо труда.

В-третьих, не опасайтесь работы не по профессии. Таков уж современный мир, что универсализм в нем ценится в разы больше, чем узкая специализация. Узкая специализация позволит вам стать профессионалом, а универсализм - стать свободным человеком, который не побоится сказать неприятные факты своему работодателю.