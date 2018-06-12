Приготовьтесь к взлету - Выход Starlink: Battle For Atlas состоится 16 октября

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Starlink: Battle For Atlas ; [70]
В эксклюзивном дополнении для Nintendo Switch® Starlink Initiative объединится с блестящим пилотом и лидером Star Fox – Фоксом Макклаудом.

Трейлер Starlink: Battle for Atlas

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft сообщила, что Starlink: Battle for Atlas™ - новая игра Ubisoft Toronto в жанре экшн-приключение - выйдет на Nintendo Switch®, PlayStation®4 и устройствах Xbox One, в том числе Xbox One X, 16 октября 2018 года. Во время космического путешествия в открытом мире игроки смогут собирать и модифицировать корабли, используя физические модели с заменяемыми модулями*. Замена элементов или пилота мгновенно отобразится на экране. Игроки смогут экспериментировать с подбором кораблей, оружия и пилотов, обладающих уникальными способностями, чтобы действовать максимально эффективно в бою.

Трейлер дополнения Star Fox

В рамках эксклюзивного дополнительного контента для пользователей Nintendo Switch коллекцию персонажей пополнит блестящий пилот Фокс Макклауд, возглавляющий команду Star Fox, который управляет легендарным кораблем Arwing. Играя за Фокса Макклауда, можно полностью завершить сюжетную кампанию. А при выполнении специальных заданий игрокам встретятся и другие персонажи из вселенной Star Fox.

"Нам не терпится поделиться с аудиторией подробностями о Starlink: Battle for Atlas - первым уникальным продуктом студии Ubisoft Toronto, - говорит Лоран Мальвиль, креативный директор Ubisoft Toronto. - Наш коллектив создавал этот проект с большим энтузиазмом. Для нас стала настоящим подарком возможность поработать вместе с Nintendo, чтобы в игре появился Фокс Макклауд. Надеемся, что этот герой органично впишется в открытый мир звездной системы Атлас, а игрокам будет интересно ее исследовать".

Starlink: Battle for Atlas создана с нуля на движке Snowdrop. Кроме инновационной механики игра предлагает насладиться полной свободой в исследовании открытого мира, представляющего собой звездную систему. Выполняя бесшовные переходы, игроки смогут путешествовать по экзотическим мирам, завершая специальные испытания на семи непохожих друга на друга планетах. Все игры будут проходить по-разному, потому что от действий и решений игроков напрямую зависят происходящие события, а также реакция врагов, которые смогут незамедлительно дать отпор и даже захватить всю систему, если их не остановить. Судьба системы Атлас - в ваших руках.
При работе над версией игры для Nintendo Switch команда из Ubisoft Toronto активно сотрудничала со специалистами студии Virtuos. Это сотрудничество позволило вывести игру на новый уровень благодаря полной поддержке настольного и портативного режимов, а также режима ТВ.


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