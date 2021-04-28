Приложение для PlayStation пользуется повышенным спросом

Новейшая PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти в продаже — даже при наличии денег вы, скорее всего, купить её не сможете. Но несмотря на дефицит, последние данные показали, что приложение Playstation, размещенное в Google Play Store, было загружено 100 миллионов раз.100 миллионов загрузок действительно являются важной вехой для бренда, поскольку приложение поддерживает только PS4 и PS5. Таким образом, поскольку PS5 еще не увидела так много пользователей, большая часть загрузок, скорее всего, исходила от пользователей PS4. Если вы не знаете, приложение Playstation для Android предоставляет пользователям легкий доступ к магазину Sony PlayStation, где можно покупать игры. Поскольку вам нужно заходить в магазин не через консоль, а прямо со своего смартфона, это дает пользователям возможность быстро заключить любую доступную сделку.