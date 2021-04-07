Pringles провела первый стрим-блокбастер со стримером Куплиновым

В этом году Pringles пошел дальше и представил целую игру в формате role play, сюжет к которой написал Сергей Лукьяненко, автор бестселлеров «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Digital-активация стала уникальным интерактивным опытом, участие в котором принял известный стример и летсплейщик Дмитрий Куплинов. Прямо во время трансляции пользователи могли влиять на сюжет игры и голосовать за выбор действий персонажа. Стрим-блокбастер стал главной частью рекламной кампании Level Pringles. В качестве анонса был выпущен тизер .

Премьера самого стрим-блокбастера «Сноходцы» состоялась 2 апреля в группе Pringles в VK и на канале KuplinovPlay. Трансляцию посмотрели более 3 млн раз. По сюжету игры грабители похищают новый вкус Pringles и прячут его в сейфе. Чтобы его вернуть, главный герой собирает команду сноходцев. Они проникают в его сон и добывают 4 ключа, соответствующие разным вкусам. Собрав и соединив их вместе, героям открывается похищенная банка Pringles.

Внутрь игры был интегрирован онлайн-ритейлер Ozon. Курьер доставил Pringles одному из героев и озвучил промокод на скидку 30% на покупку чипсов. Зритель мог воспользоваться промокодом на промосайте и автоматически стать участником розыгрыша Xbox Series X, iPhone 12 и AirPods Pro.

Первый стрим-блокбастер был представлен на пресс-конференции , которая прошла прямо внутри игрового мира — в полностью сконструированном пространстве со своим интерактивом.

Для журналистов был доступен вступительный уровень, где можно было погулять по виртуальному музею Pringles, повзаимодействовать с NPС-персонажами и отыскать отсылки и пасхалки из основной игры.

Второй частью мероприятия стала ретрансляция лайва в игру, где журналисты в роли игровых персонажей могли пообщаться с гостями. Обычные зрители наблюдали за пресс-конференцией в сообществе Pringles в VK.

В пресс-конференции приняли участие автор сюжета Сергей Лукьяненко, стример Дмитрий Куплинов, менеджер по корпоративным коммуникациям Kellogg’s Russia Дарья Атрашкевич и ZAK MINI MONSTER, современный художник и автор уникального геймпада от Pringles.

Кастомный джойстик стал еще одной частью кампании Level Pringles. 2 геймпада были разыграны во время пресс-конференции, а еще один — в инстаграме у известного блогера Эльдара Джарахова.

Еще никогда бренды не создавали ничего подобного. Pringles сделал всё, чтобы геймеры получили интерактивный опыт на абсолютно новом уровне — уровне #LevelPringles.

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Pringles провела первый стрим-блокбастер со стримером Куплиновым

В этом году Pringles пошел дальше и представил целую игру в формате role play, сюжет к которой написал Се...
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