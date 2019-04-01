Принтер для мгновенной печати Canon IVY CLIQ+

Мгновенно распечатывайте свои фотографии сразу после их съемки с помощью принтера для мгновенной печати Canon IVY CLIQ+.

Это устройство, предназначено для обычных пользователей, позволяет мгновенно захватывать и распечатывать ваши фотографии. Благодаря компактному дизайну, IVY CLIQ+ может похвастаться 8-мегапиксельной камерой. Используя Bluetooth-соединение, принтер мгновенной камеры подключается к приложению, предлагая широкий выбор вариантов дизайна фотографий.

Кроме того, вы можете добавить текст, фильтры и фоторамки для улучшения ваших фотографий. Добавляя цвет к вашей повседневной жизни, он поставляется в цветах сапфировый синий, рубиновый красный и жемчужно-белый. Предоставляя опции печати 2 × 2 и 2 × 3, опция повторной печати CLIQ+ позволяет вам распечатывать несколько копий.