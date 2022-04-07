Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D проходит первые независимые тесты

Ранняя розничная версия грядущего процессора AMD Ryzen 7 5800X3D попала на перуанский сайт под названием XanxoGamging, который протестировал его в нескольких тестах, ни один из которых пока не связан с играми. Тесты, проведенные на грядущем процессоре, показывают, что он примерно так же быстр, как Ryzen 7 5700X в большинстве одноядерных и многоядерных тестах. В значительной степени это должно быть связано с более низкой тактовой частотой Ryzen 7 5800X3D, что сдерживает его в этих тестах по сравнению со старым Ryzen 7 5800X.

Тем не менее, похоже, что некоторые тесты могут использовать дополнительный кэш, и Ryzen 7 5800X3D превосходит 5800X в Blender с небольшим отрывом. Результаты Cinebench R23 не слишком впечатляют, равно как и результаты CPU-Z или Geekbench 5. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного, тем более что AMD специально упомянула, что 3D V-Cache не увеличивает производительность большинства программ.

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