Процессор AMD Ryzen 7000 серии работает на еще невыпущенной материнской плате MSI MAG B650 при напряжении 1,5 В

AMD готовится к выпуску новейших процессоров Ryzen серии 7000 под кодовым названием Raphael. Благодаря информатору, появились первые доказательства наличия материнских плат B650 для оборудования следующего поколения. Согласно изображению, опубликованному инсайдером, похоже, что процессор AMD Ryzen 7000 серии Raphael работает на материнской плате MSI MAG B650 с очень высоким напряжением 1,5 Вольт VCore. Хотя мы не знаем точный SKU, работающий здесь, мы видим примечание, в котором он упоминается как инженерный образец, это означает, что это не окончательный продукт. Ожидается, что новая платформа AM5 дебютирует вместе с технологиями DDR5 и PCIe 5.0.