Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался мощнее десктопного Intel

И дабы узнать реальную производительность этой системы, энтузиаст провёл тестирование процессора Ryzen Z1 Extreme с помощью Cinebench R23, чтобы иметь возможность сравнивать данное решение с другими процессорами на рынке. В результате процессор Ryzen Z1 Extreme показал на 32% и 17% более высокую одноядерную и многоядерную производительность по сравнению с десктопным процессором Core i5-10600K. Это впечатляющий результат, учитывая, что Ryzen Z1 Extreme имеет мощность всего в 30 Вт, в то время как Core i5-10600K — процессор с потребляемой мощностью в 125 Вт. Это значительное различие в тепловыделении. С другой стороны, Core i5-10600K — процессор трёхлетней давности, но всё равно решение от компании AMD выглядит крайне достойным и пользователи, безусловно, получают достойную производительность за свои деньги.