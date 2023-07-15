Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался мощнее десктопного Intel

На текущий момент можно уверенно заявить, что процессор Ryzen Z1 Extreme — это самый производительный процессор AMD для компактных портативных устройств. Данный процессор имеет восемь вычислительных ядер, шестнадцать потоков и достаточно высокие тактовые частоты, которые позволяют не переживать о том, что процессор не сможет справиться с нагрузкой. Например, данный чип имеет базовую тактовую частоту в 3,3 ГГц и максимальную тактовую частоту до 5,1 ГГц. Также интегрированная графика Ryzen Z1 Extreme, основанная на архитектуре RDNA 3, отвечает за графическую мощность чипа и включает 12 вычислительных блоков RDNA 3 с тактовой частотой 2,7 ГГц.

И дабы узнать реальную производительность этой системы, энтузиаст провёл тестирование процессора Ryzen Z1 Extreme с помощью Cinebench R23, чтобы иметь возможность сравнивать данное решение с другими процессорами на рынке. В результате процессор Ryzen Z1 Extreme показал на 32% и 17% более высокую одноядерную и многоядерную производительность по сравнению с десктопным процессором Core i5-10600K. Это впечатляющий результат, учитывая, что Ryzen Z1 Extreme имеет мощность всего в 30 Вт, в то время как Core i5-10600K — процессор с потребляемой мощностью в 125 Вт. Это значительное различие в тепловыделении. С другой стороны, Core i5-10600K — процессор трёхлетней давности, но всё равно решение от компании AMD выглядит крайне достойным и пользователи, безусловно, получают достойную производительность за свои деньги.