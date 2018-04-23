Процессор Allwinner VR9 предназначен для шлемов виртуальной реальности

Компания Allwinner представила процессор VR9, ориентированный на шлемы виртуальной реальности (VR). Изделие характеризуется четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, графикой Mali-T760 с частотой 624 МГц, поддержкой OpenGL ES3.2/3.1/3.0/2.0/1.1, DirectX11.1, OpenCL 1.2/1.1, а также производственной нормой 28 нанометров. Платформа поддерживает дисплеи с разрешением до 2560:1440 пикселей или два дисплея с разрешением до 1440:1440 пикселей каждый. Заявлена поддержка операционной системы Android 7.1 и выше.