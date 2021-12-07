Процессор Intel Raptor Lake засветился в сети

После запуска процессоров Intel Alder Lake в начале прошлого месяца энтузиасты аппаратного обеспечения и инсайдеры уже ищут новости о чипах Raptor Lake от компании Intel, которые должны появиться в 2022 году. К счастью, в сети появился ранний тест процессора Raptor Lake, дающий нам представление о возможностях будущих чипов синей команды. Неизвестный процессор Intel на короткое время появился в базе данных тестов Crossmark BAPCo (Business Applications Performance Corporation), в которой были указаны 24 ядра и 32 потока, что позволило идентифицировать его как представителя новой линейки процессоров Intel — на текущий момент такой компоновки ядер у производителя просто нет.

Хотя запись была быстро удалена после публикации, информационное издание Tom’s Hardware увековечила результаты тестов, сделав снимок экрана. К сожалению, по сравнению с Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X в сопоставимых конфигурациях, этот чип Raptor Lake проигрывает во всех категориях. Однако следует подчеркнуть, что это, вероятно, ранний инженерный образец, поэтому, вероятно, будет внесено множество корректировок для улучшения производительности микроархитектуры во всех приложениях. Мы надеемся, что процессоры Intel Core 13-го поколения предложат по крайней мере минимальное повышение производительности по сравнению с нынешней линейкой 12-го поколения, ведь в ином случае нет никакого смысла это поколение выпускать в релиз. Ждем официального анонса и тогда будем оценивать ситуацию.
Комментарии и отзывы Intel Raptor Lake
У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на Windows…
У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на WindowsПоявилась информация о том что Microsoft и Qualcomm заключили эксклюзивную сделку, чтобы официально подде…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek Dimensity…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek DimensityОжидается, что Qualcomm выпустит новое поколение флагманского процессора Snapdragon 898 в конце этого год…
Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качеств…
Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качествСогласно отчету, Samsung активно ищет заказы на свои 3-нанометровые чипы GAA. По слухам, AMD и Qualcomm м…
Окончательная спецификация ЦП Intel 12-го поколения…
Окончательная спецификация ЦП Intel 12-го поколенияОкончательные спецификации, а также цены на первые шесть процессоров Intel 12-го поколения Core были опуб…
Официально представлен Snapdragon 8 Gen 1…
Официально представлен Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm официально представила процессор нового поколения для флагманских устройств Android, который вно…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чипов…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чиповВо время ежегодного форума Samsung Foundry Чой Си Ён рассказал о будущем производстве микросхем Samsun…
Процессоры AMD EPYC подвержены 22 уязвимостям безопасности, …
Процессоры AMD EPYC подвержены 22 уязвимостям безопасности, Корпоративные процессоры AMD EPYC подвержены 22 различными уязвимостями. Эти уязвимости варьируются от ср…
Драйвер для графики Intel добавляет поддержку процессоров Al…
Драйвер для графики Intel добавляет поддержку процессоров AlIntel выпускает новую версию графического драйвера для своих процессоров со встроенной графикой и дискрет…
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor