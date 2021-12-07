Процессор Intel Raptor Lake засветился в сети

Хотя запись была быстро удалена после публикации, информационное издание Tom’s Hardware увековечила результаты тестов, сделав снимок экрана. К сожалению, по сравнению с Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X в сопоставимых конфигурациях, этот чип Raptor Lake проигрывает во всех категориях. Однако следует подчеркнуть, что это, вероятно, ранний инженерный образец, поэтому, вероятно, будет внесено множество корректировок для улучшения производительности микроархитектуры во всех приложениях. Мы надеемся, что процессоры Intel Core 13-го поколения предложат по крайней мере минимальное повышение производительности по сравнению с нынешней линейкой 12-го поколения, ведь в ином случае нет никакого смысла это поколение выпускать в релиз. Ждем официального анонса и тогда будем оценивать ситуацию.