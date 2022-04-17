Процессор Intel W12985 получит 16 ядер и 30 МБ кэш-памяти третьего уровня

На данный момент самым мощным мобильным процессором из линейки Intel Alder Lake является 14-ядерный и 20-поточный Core i9-12900HK, но скоро у Intel появится и более мощный CPU — W12985 уже появился в конфигурации Dell Precision 7770 - мобильной рабочей станции. Что касается рабочей станции, то она получит 17,3-дюймовый 4К-экран, 256 ГБ оперативной памяти DDR5 в максимальной конфигурации и дискретный 3D-ускоритель Nvidia RTX A6000.

Intel W12985 получит восемь высокопроизводительных ядер и восемь энергоэффективных, а также 30 МБ кэш-памяти третьего уровня. Максимальная частота составит 5,0 ГГц. То есть по своим характеристикам Intel W12985 будет максимально приближен к десктопному процессору Core i9-12900.