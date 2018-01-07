Процессор Intel с графическим ядром Vega будет быстрее, чем ноутбук с GTX 1060

2018-01-07, Автор - Нияз Дусталев; [154]
Intel собирается выпустить 8-ядерный процессор в нескольких вариантах. Процессор Core Mobile 8-го поколения станет доступен в вариантах U, G и H (основной, тонкий / легкий с дискретным графическим процессором и наивысшая производительность).
Эта новость находилась под эмбарго до 7 января 2018 года в 6:01 вечера PDT.
8th Gen Intel Core with Radeon RX Vega M GL Graphics

8th Gen Intel Core with Radeon RX Vega M GH Graphics

RX Vega M предлагает на 1,13X более высокую производительность, чем GTX 1060 Max-Q (6 ГБ).

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