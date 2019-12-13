Процессор Kirin 1020 будет на 50% производительней чем Kirin 990

В просторах интернета начали появляться информации о новом процессоре Kirin 1020.

Новый процессор Kirin 1020 по слухам проходит под кодовым названием Baltimore. Процессо будет построен по 5 нанометровому техпроцессу и получит ядра нового поколения ARM Cortex-A78. Также новый процессор Huawei получит улучшенный интегрированный можем 5G. Ещё процессору Kirin 1020 приписывают увеличенную производительность на 50% по сравнению с прошедшей моделью Kirin 990. По слухам Kirin 1020 будет установлен на новом смартфоне Huawei Mate 40 в конце 2020 года.