Процессор M4 Pro уделал Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X

Вчера появилась информация о том, что в бенчмарке Geekbench 6 новый мобильный процессор M4 Pro показал действительно выдающиеся результаты, превзойдя даже прежние флагманские процессоры Apple. Например, M4 Pro получил одноядерный результат в 3925 баллов, в то время как Intel Ultra 9 285K набрал 3450 баллов, а Ryzen 9 9950X — 3359 балла. Стоит отметить, что процессоры Intel и AMD работают на частоте 5,7 ГГц, тогда как M4 Pro работает на 4,5 ГГц. В многоядерных тестах 14-ядерный чип M4 Pro также опередил M2 Ultra от Apple, набрав 22669 баллов, и лишь немного уступил Intel Core Ultra 9 285K, который получил 23024 балла, а Ryzen 9 9950X занял последнее место с результатом 20183 балла. И данные показатели свидетельствуют о значительном приросте производительности M4 Pro по сравнению с конкурентами.

Безусловно, результаты тестов могут отличаться от реальных условий работы, но сам факт того, что такой уровень производительности доступен на 14-дюймовом MacBook Pro, не может не впечатлять. Кроме M4 Pro, Apple также представила M4 Max, который имеет такое же количество ядер, что и предыдущий M3 Max, но Apple использовала некоторые инженерные решения для повышения его производительности. В одноядерных тестах M4 Max превысил отметку в 4000 баллов, что лишь немного выше, чем у M4 Pro (вероятно, ядра у них почти не отличаются). При этом Intel Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X значительно отстали от M4 Max, хотя процессор от компании Apple обладает более низким энергопотреблением.
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