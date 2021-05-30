Процессор Snapdragon 888+ засветился в Geekbench

Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888 ещё в декабре 2021 года. Утечки в сети показывают, что компания работает над улучшенной версией чипа, которая может дебютировать под названием Snapdragon 888+.

Новый процессор засветился на платформе тестирования Geekbench вместе с некоторыми его ключевыми характеристиками. Кодовое название мобильной платформы Snapdragon 888 - Lahaina. Он включает в себя четыре ядра с низким энергопотреблением, работающие на частоте 1,80 ГГц, три кластера Cortex-A78, работающие на частоте 2,42 ГГц, а также производительное ядро, которое обеспечивает тактовую частоту 3,0 ГГц.

Появившееся на сайте тестирования Geekbench устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 888+ имеет 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 1171 и 3704 балла соответственно.