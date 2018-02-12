Процессоры AMD Athlon 200GE - на основе Raven Ridge

2018-02-12, Автор - Нияз Дусталев; [77]
Интересно, что в базе данных SiSoft появилась запись продукта под названием «AMD Athlon 200GE». Athlon - это то, благодаря чему AMD завоевала столь большую популярность, в те дни. Основой для нового Athlon является Raven Ridge.
В основном, что вы можете ожидать, это мобильный процессор Raven Ridge, как заметили коллеги из computerbase , Athlon 200GE показывает много общего с недавно анонсированным Ryzen 3 2200U (APU для ноутбука). Этот процессор имеет два ядра и четыре потока с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 4 МБ кэша L3. Предположим, что графический блок будет основан на архитектуре Vega, Vega3 с тремя активными CU и, следовательно, 3x64 = 192 шейдерных процессорах.


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