Процессоры AMD EPYC обеспечивают работу новых вычислительных экземпляров Oracle Cloud Infrastructure

AMD сегодня объявила о расширении использования процессоров AMD EPYC в облачной экосистеме для обеспечения работы новых экземпляров Oracle Cloud Infrastructure (OCI) E4 Dense. Эти новые экземпляры являются частью предложений Oracle Cloud VMware Solution и позволяют клиентам создавать и запускать гибридную облачную среду для своих рабочих нагрузок на основе VMware.

Основанные на процессорах AMD EPYC 3-го поколения, новые экземпляры E4 Dense расширяют присутствие AMD EPYC на выставке OCI и предназначены для поддержки рабочих нагрузок VMware, интенсивно использующих память и хранилище. Экземпляры E4 Dense используют плотность ядра и возможности производительности процессоров EPYC, чтобы предоставить клиентам быстрый путь к облачной среде, обеспечивая аналогичную производительность и расширенные функции безопасности за счет включения функции безопасности AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) для рабочих нагрузок VMware, которые у них есть. Благодаря E4 Dense и VMware пользователи теперь могут развернуть гибридную облачную среду, адаптированную к их конкретной рабочей нагрузке, с 32, 64, 128-ядерными конфигурациями, которые имеют в 3,5 раза больше памяти и в 3,5 раза больше хранилища на хост по сравнению с другими предложения.