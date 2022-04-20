Процессоры AMD EPYC обеспечивают работу новых вычислительных экземпляров Oracle Cloud Infrastructure

Основанные на процессорах AMD EPYC 3-го поколения, новые экземпляры E4 Dense расширяют присутствие AMD EPYC на выставке OCI и предназначены для поддержки рабочих нагрузок VMware, интенсивно использующих память и хранилище. Экземпляры E4 Dense используют плотность ядра и возможности производительности процессоров EPYC, чтобы предоставить клиентам быстрый путь к облачной среде, обеспечивая аналогичную производительность и расширенные функции безопасности за счет включения функции безопасности AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) для рабочих нагрузок VMware, которые у них есть. Благодаря E4 Dense и VMware пользователи теперь могут развернуть гибридную облачную среду, адаптированную к их конкретной рабочей нагрузке, с 32, 64, 128-ядерными конфигурациями, которые имеют в 3,5 раза больше памяти и в 3,5 раза больше хранилища на хост по сравнению с другими предложения.