Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально

Компания AMD представила долгожданные 7-нм процессоры Ryzen 3-го поколения, основанные на базе микроархитектуры Zen 2. Новинки характеризуются исполнением AM4 и поддержкой материнских плат с набором логики X570 и старых Socket AM4-материнских плат после обновления прошивки UEFI. Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC

Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов. Доступнее модели Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X с восемью ядрами с поддержкой SMT, 32 МБ кэша третьего уровня, частотой от 3,9 до 4,5 ГГц и от 3,6 до 4,4 ГГц и теплопакетом 65 Вт. Старт продаж новинок запланирован на 7 июля.