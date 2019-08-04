Процессоры AMD Ryzen 3000

Отмечается рост спроса на чипы AMD в Южной Корее и Японии, где за год их доля выросла с 18% до 47%. Во многом такой стремительной динамике компания обязана серии Ryzen 3000, спрос на которую превзошел все ожидания.Предоставленная статистика касается лишь одного ритейлера и может быть нехарактерной для всего рынка процессоров. К тому же, в ближайшее время Intel планирует дать ответ флагманскому AMD Ryzen 9 3900X, представив 10-ядерный чип семейства Comet Lake.Месяцем ранее тот же магазин заявлял о соотношении спроса на процессоры AMD и Intel в размере 68% и 32% соответственно. В абсолютном выражении статистика продаж за последние месяцы выглядит так: пока Intel продаёт один процессор, покупатели сметают сразу четыре чипа AMD.Статистикой поделился немецкий ритейлер Mindfactory. По данным источника, за июль 79% реализованных чипов принадлежали компании AMD и лишь 21% — Intel. Моделью с рекордным спросом стала AMD Ryzen 7 3700X: она разошлась тиражом, сопоставимым с 80% проданных процессоров Intel.