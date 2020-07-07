Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже

Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT. Модель Ryzen 9 3900XT оценена в 500 долларов, но в некоторых американских магазинах она продается на 100 долларов дешевле. Ryzen 7 3800XT, который конкурирует с Core i7-10700K, оценен в 400 долларов, но доступен за $300. Что до потенциального бестселлера Ryzen 5 3600XT, который является конкурентом Intel Core i5-10600K, то он продается за 250 долларов.

Напомним, что AMD Ryzen 9 3900XT может похвастаться 12 ядрами, 24 потоками, базовой частотой 3,8 ГГц, в разгоне 4,7 ГГц и TDP 105 Вт. AMD Ryzen 7 3800XT имеет 8 ядер, 16 потоков, частоты от 3,9 до 4,7 ГГц и TDP 105 Вт. Наконец чип Ryzen 5 3600XT оснащается 6 ядрами, 12 потоками с частотами от 3,8 ГГц до 4,5 ГГц и TDP 95 Вт.