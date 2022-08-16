Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 представят 27 сентября

AMD, похоже, перенесла свои первоначальные планы запуска процессоров Ryzen 7000 Zen 4 и платформы AM5 от 15 сентября на конец сентября. Мы только что получили подтверждение от наших источников, что AMD выпустит свои процессоры следующего поколения в продажу в конце сентября — 27 числа. Ранее в этом месяце мы сообщали, что AMD собирается провести мероприятие в конце августа, на котором они объявят все детали, такие как спецификации и цены на свои процессоры Ryzen 7000 Zen 4 следующего поколения и соответствующую платформу AM5. Компания также планировала открыть продажи всего через две недели после презентации. Но похоже, что AMD решила немного приостановить продажи и разместить реальный запуск рядом с процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения 27 сентября. Ожидается, что Intel проведет мероприятие «Инновации» 27 сентября, на котором компания представит свои новейшие процессоры для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake.

Процессоры не будут доступны до октября, однако процессоры AMD Ryzen 7000 будут готовы к массовому потребительскому рынку. Может показаться, что AMD очень уверена в том, что выпустит свои чипы именно тогда, когда их конкурент объявит о своих компонентах следующего поколения. Первая волна материнских плат AMD серии 600 будет сосредоточена на более дорогих моделях X670E и X670, за которыми несколько недель спустя (примерно в октябре/ноябре) последуют продукты B650E и B650. Новые процессоры будут иметь совершенно новую архитектуру ядра Zen 4, которая, как ожидается, обеспечит повышение производительности. Кроме того, AMD сходит с ума от тактовых частот своих процессоров следующего поколения с тактовой частотой до 5,7 ГГц.
AMD Ryzen 5 7600X в бенчмарке на 20% мощнее флагмана Intel…
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X «Zen 4» снова появился в сети, и на этот раз он был протестирован в…
В сети появились тесты Intel Core i9-13900K Raptor Lake…
Тесты процессоров Intel Core i9-13900K Raptor Lake снова просочились в сеть, и похоже, что синяя команда …
Характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 уже слили в сеть…
Спецификации грядущих процессоров AMD Ryzen 7000 Raphael для настольных ПК, основанных на ядре Zen 4, нак…
Intel Core i7-13700K попал в синтетические тесты…
Тесты процессоров Intel Core i7-13700K Raptor Lake просочились в Geekbench 5, и теперь у нас есть показат…
AMD Ryzen 7000 состоит из четырех моделей…
Недавно было объявлено, что линейка процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК поступит в продажу 15 се…
TSMC готовит 2-нм техпроцесс к 2025 году…
Компания TSMC подробно рассказала о графике разработки чипов на своем технологическом симпозиуме TSMC 202…
Samsung готовит эксклюзивный процессор…
Samsung, как сообщается сразу несколькими инсайдерами, разработает собственный чипсет для серии смартфоно…
Процессоры Intel Raptor Lake представят 28 сентября…
Инсайдер Enthusiast Citizen обнародовал график выпуска процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения и ма…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor