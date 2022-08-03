Процессоры AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября

Хотя AMD подтвердила, что в этом квартале официально представит процессоры Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК, и нам удалось получить окончательное объявление, обзор и даты запуска из наших собственных источников, которые подтверждают, что официальный розничный запуск семейства процессоров Zen 4, а также материнских плат X670 и X670 состоятся в сентябре. Основываясь на имеющейся у нас информации, похоже, что AMD проведет мероприятие по анонсу продукта в конце этого месяца, на котором основное внимание будет уделено спецификациям и ценам линейки Ryzen 7000 «Raphael», а также позволит производителям материнских плат раскрыть предварительные цены на свои материнские платы. Что касается этого события, оно состоится 29 августа, но вы сможете приобрести процессоры Ryzen 7000 только через две недели.

Эмбарго на обзоры процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК и материнских плат X670 будет снято через две недели, 13 сентября, после чего 15 сентября начнется полноценный розничный запуск указанных продуктов. Первая волна материнских плат AMD серии 600 будет сосредоточена на более дорогих моделях X670E и X670, за которыми несколько недель спустя (примерно в октябре/ноябре) последуют продукты B650E и B650. Новые процессоры будут иметь совершенно новую архитектуру ядра Zen 4, которая, как ожидается, обеспечит повышение производительности. Кроме того, сама платформа будет оснащена новейшими технологиями, такими как PCIe Gen 5.0, поддержка Gen 5.0 M.2, поддержка памяти DDR5 (EXPO) и не только.
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