Процессоры AMD Ryzen Pinnacle Ridge и 400 чипсет могут начать выпуск в марте

Некоторая информация о AMD Ryzen Pinnacle Ridge Processors и новых 400 наборах микросхем появилась на азиатском веб-сайте, обе из которых, как ожидается, начнутся уже в марте.Поэтому теперь можно ожидать, что AMD выпустит свою серию Ryzen 2000 / Ryzen 2, они запущены в марте 2018 года. Кроме того, вы уже видели набор микросхем 400 серии, интересная новость заключается в том, что с выпуском процессоров будет выпущен новый чипсет, а на самом деле две основные модели AMD X470, а затем более популярная серия B450.

Процессоры «Pinnacle Ridge» по-прежнему будут совместимы с AM4, но оптимизированы в отношении процессов Ryzen «Summit Ridge», которые теперь обрабатываются 12-нм технологическим процессом. Эти процессоры также будут работать с вашей материнской платой на базе чипсета X370.