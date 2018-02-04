Процессоры AMD Zen 2 получают аппаратный уровень защиты Spectre

AMD не считает, что недостатки Spectre представляют реальную угрозу для своих процессоров, независимо от того, вы можете ожидать, что архитектура Zen 2 для последующих процессоров AMD будет иметь Spectre-proof, которую она добавит. Новость снова была расшифрована из ежеквартальной телефонной конференции. AMD специально упомянула эту новость, а также повторяет, что процессоры текущего поколения не уязвимы для Meltdown и лишь частично восприимчивы ко второму варианту Spectre. Су считает, что вероятность использования / злоупотребления этой уязвимость близка к нулю.Zen 2 (вероятно) должен выйти в следующем году в виде процессоров серии Ryzen 3000, построенных на 7 нм, эти процессоры предлагают аппаратную защиту от Spectre