Процессоры Intel Alder Lake выйдут в октябре

Intel собирается представить свои процессоры 12-го поколения Alder Lake осенью 2021 года — компания анонсировала грядущие процессоры еще в августе. Теперь у нас есть новая информация о чипсетах 12-го поколения серии T. Согласно изданию TomsHardware, новейшая серия процессоров американского производителя микросхем с индексом T будет иметь высокую тактовую частоту. Для тех, кто не знает, процессоры серии K компании обычно представляют собой высокопроизводительные процессоры с возможностью разгона по множителю, но теперь речь идёт о повышенной производительности без разгона по множителю и даже на энергоэффективных ядрах. Дело в том, что процессоры Alder Lake — это новейший гибридный чип для настольных ПК с ядрами Golden Cove и Gracemont. Первые ядра отвечают за выполнение интенсивных рабочих нагрузок, а второй предназначен для выполнения повседневных задач.

Согласно отчету, Core i9-12900T имеет ту же конфигурацию 8 + 8, что и Core i9-12900K. Тем не менее, вариант T имеет тактовую частоту ускорения 4,9 ГГц, что всего на 300 МГц ниже, чем у версии серии K. Но модель T, вероятно, будет иметь гораздо более низкие базовые частоты. Аналогичным образом, Core i7-12700T будет иметь тактовую частоту повышения 4,7 ГГц, а Core i7-12700K — 5 ГГц. При этом имейте в виду, что серия K — это высокопроизводительные чипы, потребляемая мощность которых может легко достигать в четыре раза выше, чем рейтинг TDP 35 Вт чипов серии T. Но пока что ни единого теста ещё нет.