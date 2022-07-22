Процессоры Intel Raptor Lake представят 28 сентября

Инсайдер Enthusiast Citizen обнародовал график выпуска процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения и материнских плат серии 700. По словам источника, Intel планирует представить свои настольные процессоры Raptor Lake 13-го поколения 28 сентября во время предстоящего инновационного мероприятия. Заявлено, что компания отменит эмбарго на обзоры в тот же день, что означает, что пользователи могут увидеть тестирование производительности чипа за несколько недель до розничного запуска. Розничный запуск процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК состоится 17 октября, то есть через три недели после снятия эмбарго на обзоры. Первоначальная линейка запуска будет состоять из трех SKU с разблокированными вариантами «K».

К ним относятся Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K. Core i9-13900K будет иметь 24 ядра и 32 потока, Core i7-13700K — 16 ядер и 24 потока, а Core i5-13600K — 14 ядер и 20 потоков. Все процессоры будут оснащены новейшими ядрами Raptor Cove P-Core и Gracemont E-Core, обеспечивающими увеличенный кэш, тактовую частоту и возможности ввода-вывода. Процессоры Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК будут сопровождаться материнскими платами Z790, которые будут предлагать улучшенные VRM для разгона и поддержку модулей DIMM памяти DDR5 более высокого уровня, поскольку новые чипы могут поддерживать собственные скорости JEDEC до DDR5-5600. Цены пока что никто не сообщает, но они будут высокими.