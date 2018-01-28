Процессоры Intel получат аппаратное исправление для Spectre и Meltdown

В обсуждении своего Earnings Call, Intel упоминает, что он выпустит процессоры, которые не уязвимы для Spectre и Meltdown.«Мы работаем над внесением изменений на основе кремния в будущие продукты, которые напрямую касаются угрозы Spectre и Meltdown в аппаратных средствах, которые будут выпущены в этом году». Очевидно, это связано только с новыми процессорами, а не с существующими.Спустя три недели Intel даже упомянул, что обращается к CPU с аппаратным исправлением. Остается неизвестным, как Intel сделает именно эти изменения.