Процессоры Intel следующего поколения слили в сеть

По данным информационного издания Benchlife, западным инсайдерам удалось получить полные характеристики предстоящей серии процессоров Intel 14-го поколения Core. На текущий момент сливы информации начинаются с трёх моделей Raptor Lake Refresh K-серии, которые, вероятно, будут представлены раньше всех и станут флагманами текущей линейки процессоров Intel. Речь, конечно же, идёт о процессорах i9-14900K, i7-14700K и i5-14600K — они являются самыми ожидаемыми новинками производителя без всякого сомнения. Ожидается, что все модели процессоров будут иметь увеличение тактовой частоты примерно на 200 МГц по сравнению с текущим поколением процессоров, но на деле нельзя сказать, что это даст хоть какой-то значительный прирост производительности.

Инсайдеры утверждают, что i9-14900K способен к разгону до 6,0 ГГц прямо из коробки, что, конечно, впечатляет, в то время как его собратья по линейке Core i7 и Core i5 достигают 5,6 ГГц и 5,3 ГГц соответственно. При этом модель Core i7-14700K станет единственной в линейке, которая получит увеличение количества ядер. Указанная конфигурация 8P+12E будет иметь больше эффективных ядер Gracemont по сравнению с предыдущей моделью 13-го поколения (i7-13700K, 8P+8E). Это позволит немного увеличить объем кэш-памяти Intel Smart Cache — 33 МБ вместо 30 МБ у предыдущего поколения. А линейка моделей без разблокированного множителя с энергопотреблением в 65 Вт может быть представлена на следующей выставке CES и выйти в январе 2024 года.