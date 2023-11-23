Процессоры Intle 14-го поколения без индекса К уже продают в Китае

Процессоры 14-го поколения Intel, только без индекса К, то есть без поддержки разгона по множителю, теоретически не должны быть доступны до начала 2024 года, потому что компания их официально ещё даже не анонсировала, не говоря уже про запуск полноценных продаж. Но сегодня появилась информация о том, что на китайском рынке данные процессоры активно продают и можно смело говорить о том, что они уже разошлись между пользователями — их даже перепродают на локальных площадках. Это не первый случай появления процессоров Intel перед их официальным выпуском, так как подобные инциденты наблюдались и ранее. По всей видимости, усилия Intel по сохранению NDA (соглашения о неразглашении) для процессоров следующего поколения не приносят результатов — аналогичная история была и с чипами Raptor Lake Refresh.

Сейчас на китайском рынке есть три модели новых процессоров — это Intel Core i5-14500T, Core i5-14400F и Core i5-14400, которые, по сути, являются полным ассортиментом процессоров нового поколения в линейке i5. Исходя из изображений, опубликованных на китайской платформе, можно предположить, что процессоры не инженерные, а подготовленные для ритейла. То есть это именно те чипы, которые должны поступить в продажу через несколько месяцев и, вероятно, в ближайшее время появятся интересные тесты производительности в играх и бенчмарках. Пока что ничего про их производительность нет — только домыслы и слухи от инсайдеров. Подождём точных данных.
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