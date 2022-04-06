Продажи Nintendo Switch превосходят продажи Xbox Series и PS5

Последние данные VGChartz показывают, что Nintendo Switch было продано более 350 тысяч единиц за неделю. Этот недельный показатель продаж Switch был лучше, чем у Microsoft Xbox Series X|S и PlayStation 5. На данный момент продано 106,21 миллиона единиц Nintendo Switch, что намного меньше, чем у PS5 (18,66 миллиона) и Xbox Series X|S (13,66 миллиона).

PlayStation 4 и Xbox One, являются следующими двумя самыми популярными консолями с точки зрения продаж. Nintendo Switch — популярная портативная и гибридная игровая консоль, представленная в 2017 году. Ее компактная и портативная конфигурация позволяет использовать ее как портативный игровой планшет или использовать в качестве домашней консоли. Его универсальность привлекает несколько сегментов игрового рынка, и это может быть основным фактором его огромных продаж. Цены и количество игр, легко доступных на консоли, также могут стать еще одним важным фактором продаж Nintendo Switch.
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