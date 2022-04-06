Продажи Nintendo Switch превосходят продажи Xbox Series и PS5

PlayStation 4 и Xbox One, являются следующими двумя самыми популярными консолями с точки зрения продаж. Nintendo Switch — популярная портативная и гибридная игровая консоль, представленная в 2017 году. Ее компактная и портативная конфигурация позволяет использовать ее как портативный игровой планшет или использовать в качестве домашней консоли. Его универсальность привлекает несколько сегментов игрового рынка, и это может быть основным фактором его огромных продаж. Цены и количество игр, легко доступных на консоли, также могут стать еще одним важным фактором продаж Nintendo Switch.