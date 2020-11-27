Производительность NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в майнинге Ethereum показывает хорошие результаты

Практически вся информация о GeForce RTX 3060 Ti уже появились на просторах интернета, но не данные о майнинге криптовалюты. В нынешнем виде этот графический процессор работает довольно хорошо, учитывая соотношение энергопотребления. И это плохие новости для желающих приобрести видеокарту данной серии.

Нам действительно интересно, как майнеры уже получили эти карты и уже активно занимаются майнингом, но это уже другая история. Chiphell показал результаты новой видеокарты NVIDIA, которая демонстрирует хорошую производительность в майнинге Ethereum. Пользователь ограничил энергопотребление до 120 Вт (60% от 200 Вт TDP) и разогнал память до 1200 МГц при 16 Гбит / с, что дало ему результат около 61 МГц в секунду. Это примерно на 10 MH / s больше, чем у Radeon RX 5700 при 160 Вт.

Принимая во внимание эти результаты, кажется, что это гораздо более выгодный вариант, чем AMD Radeon RX 6800, которая предлагает 60 MH / s с более высоким энергопотреблением (280 Вт).