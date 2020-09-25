Производство консоли семейства Nintendo 3DS прекращено

Компания Nintendo объявила о прекращении производства игровой консоли Nintendo 3DS. Информация об этом появилась на официальном сайте консоли. Nintendo 3DS вышла в 2011 году и за это время было продано почти 76 миллионов единиц по всему миру, включая версии 3DS XL, 2DS и 2DS XL. За прошедшие годы для консоли было выпущено более 1000 игр, некоторые из которых требуют подключения к Интернету.

Nintendo подтвердила, что поддержка консоли продолжится, интернет-магазин и многопользовательские сервисы останутся активными, но нужно понимать, что это ненадолго.