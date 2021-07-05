Производством Qualcomm Snapdragon 895 займется Samsung

Если верить информации инсайдеров, а её сейчас просто море, Qualcomm уже работает над процессором следующего поколения Snapdragon серии 800. Сообщается, что новый чипсет будет называться Snapdragon 895, и подробности о его производстве уже появились в сети. Важно отметить один важный момент — производитель никакой информации официально не предоставлял, так что это лишь данные от инсайдеров, которые никак не подкреплены фактами или официальными данными. Однако весьма надежный китайский лидер, Ice Universe, сообщил, что Snapdragon 895 будет собран на 4-нм чипсете и будет производиться компанией Samsung. Также будет более производительная версия Snapdragon 895 Plus / Snapdragon 895+, которая должна появиться во второй половине 2022 года и будет производиться уже компанией TSMC.

Вероятно, причина, по которой производитель разделит производство, заключается во внушительных объёмах, с которыми один производитель просто не справится, а ведь этот процессор захотят себе абсолютно все производители смартфонов в мире. Кроме того, интересно видеть, что Qualcomm переходит на меньший размер техпроцесса всего через год после перехода с 7 нм на 5 нм. Однако это не означает, что компания больше не будет производить 5-нм чипы — в продаже остаётся текущее поколение флагманских процессоров, плюс серия чипов Snapdragon 700, которая активно используется в смартфонах среднего класса. Анонс процессора должен состояться в декабре текущего года.